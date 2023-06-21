ألفيش يكسر الصمت بعد 6 أشهر ويكشف ما دار في الملهى الليلي بقضية الاغتصاب

كشف داني ألفيش وقائع ما حدث لأول مرة في قضية الاغتصاب الموجهة ضده بعد 6 أشهر من الصمت.

داني ألفيش النادي :

اتُهم البرازيلي داني ألفيش في قضية اعتداء جنسي يوم 30 ديسمبر الماضي على فتاة تبلغ 23 عاما بالاعتداء عليها في حمام بأحد ملاهي مدينة برشلونة قبل حوالي 3 أسابيع.

وقال ألفيش لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "قررت الإدلاء بتصريحاتي الأولى منذ جئت إلى هنا، ليعرف الناس فيما أفكر، ليعرفوا القصة وما مررت به في هذا الصباح في دورة المياه".

وأضاف "حتى الآن تم شرح قصة مخيفة للغاية من الخوف والرعب لا علاقة لها بما حدث ولا بما فعلت".

وواصل "في ذلك الصباح، خرجت امرأة التي لدي مشكلة معها من دورة المياه خلفي، بقيت لفترة من الوقت بجوار طاولتي. لم أبق كثيرا لأنني كنت متأخرا مع صديقي برونو وأشخاص أخرون وصلوا قبل أن أغادر".

وأردف "عندما غادرت النادي من بوابة الخروج، عرفت من الصور أنني مررت بالقرب من امرأة تبكي، لم أراها، إذا رأيتها لكنت وقفت لأسأل عما حدث، في هذه اللحظة إذا كان شخصا مسؤولا سألني من أجل الانتظار لسيدة شابة زعمت أنها تم الاعتداء عليها جنسيا، لم أكن لأذهب لمنزلي، في نفس الليلة ذهبت لمركز الشرطة لتوضيح ما حدث".

وتابع "كل ما حدث وما لم يحدث هناك، هي وأنا فقط من نعرف".

وردا على ورود شكوى ضده في اليوم التالي أجاب: "لم يقل لي أحد أي شيء هناك. تركت سوتون بشكل هادئ. عدت إلى المنزل. استحممت لأن زوجتي كانت نائمة بالفعل وكنت أشعر بالخجل من الخيانة الزوجية، استحممت وأنا أشعر بالغضب، نمت في سرير آخر".

وأتم " عدت إلى المكسيك بعد يومين للعب وفي بعض وسائل الإعلام تم نشر أن شابة اتهمتني بالاعتداء الجنسي. اتصلت بمحاميتي ميرايدا بوينتس. تشاورت هي مع الشرطة وفي المحاكم وأكدت لي أنه لا توجد شكاوى وأن كان بإمكاني السفر ومغادرة إسبانيا براحة بال تامة، ولهذا السبب غادرت".

ماذا حدث؟

اتُهم البرازيلي داني ألفيش في قضية اعتداء جنسي يوم 30 ديسمبر الماضي على فتاة تبلغ 23 عامًا بالاعتداء عليها في حمام بأحد ملاهي مدينة برشلونة قبل حوالي 3 أسابيع.

واتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

وأصدرت قاضية التحقيق في المحكمة رقم 15 لمدينة برشلونة، قرارا بدخول ألفيش الحبس الاحتياطي، دون وجود كفالة، مما يغلق الباب أمام خروجه ولو مؤقتًا.

واستجابت القاضية لطلب المدعي العام بإيداع ألفيش الحبس الاحتياطي دون كفالة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الطب الشرعي أثبت وجود السائل المنوي الخاص بألفيش داخل جسم المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك تم العثور على السائل المنوي الخاص بألفيش في أرضية دورات المياه في الملهى الليلي الذي وقعت فيه الجريمة المزعومة، كما تم العثور على سائل منوي على بعض ملابس الضحية.

يذكر أن ألفيش أعطى شهادات متضاربة بشأن تواجده في الملهى الليلي وهو ما يتعارض مع الأدلة التي جمعتها شرطة كتالونيا في برشلونة.

وذكرت محطة "TVE 3" الإسبانية آنذاك أن ألفيش اعترف أنه تواجد بالفعل في ذلك الملهى الليلي ليلة وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه شدد أن حضوره هناك تم لفترة قصيرة من الزمن، ونفى الاعتداء جنسيًا على الضحية.

لكن ذلك يتعارض مع ما جمعته شرطة كتالونيا من أدلة تتعلق بتواجده في الملهى بعد مراجعة كاميرات المراقبة والحصول على شهادة عدد من الحاضرين في المكان.

ورفضت محكمة برشلونة الاستئناف في فبراير الماضي بخروج ألفيش بكفالة.

ألفيش (39 عامًا) لم يعد لاعب لأي ناد بعدما فسخ بوماس المكسيكي عن فسخ عقده على خلفية الاتهامات.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

وظهر ألفيش في مباراتين بكأس العالم 2022، مباشرة قبل أن يتورط في قضية الاعتداء الجنسي عقب عودته إلى برشلونة.