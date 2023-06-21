مران الأهلي - اجتماع مع اللاعبين في ختام الاستعدادات للقاء حرس الحدود

اختتم الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

ويواجه الأهلي خصمه حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، على ملعب الكلية الحربية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مباراة الغد.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

وللأهلي ست مباريات أقل عن بيراميدز المتصدر، ويبدأ الأحمر في خوض مبارياته المؤجلة خلال الفترة المقبلة.

بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وحال تعثره أمام الأهلي يهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.