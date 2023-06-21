تعديل موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 22:31

كتب : رضا السنباطي

مصطفى شلبي مع أحمد ميهوب - الزمالك ضد غزل المحلة

أجرت رابطة الأندية المصرية تعديلا في موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويحل المحلة ضيفا على الزمالك يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري على استاد القاهرة.

وستقام المباراة في التاسعة والنصف بدلا من الثامنة والنصف مساءً في اليوم ذاته.

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وخسر الزمالك من الغزل في الدور الأول بنتيجة 2-1.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة، وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

الزمالك غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
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