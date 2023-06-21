يوفنتوس يضم ميليك بشكل نهائي من مارسيليا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 22:20

كتب : FilGoal

ميليك

أعلن يوفنتوس الإيطالي ضم البولندي أركاديوش ميليك بشكل نهائي قادما من مارسيليا حتى 2026.

وبحسب البيان المالي ليوفنتوس سيدفع 6.3 مليون يورو على 3 سنوات بالإضافة لمكافآت تبلغ 1.1 مليون يورو مرتبطة بالأداء للفريق الفرنسي.

ولعب ميليك معارا من صفوف مارسيليا الموسم المنقضي حيث خاض 41 مباراة سجل 9 وصنع 1 في جميع المسابقات.

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البولندي البالغ 29 عاما سبق له اللعب في الدوري الإيطالي من بوابة نابولي وتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس.

ويمتلك المهاجم مسيرة طويلة أوروبية بدءا من باير ليفركوزن الألماني ثم أياكس الهولندي حتى نابولي الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأصبح البولندي أولى صفقات يوفنتوس لموسم 2022-2023.

وفعّل يوفنتوس أيضا خيار الشراء لمويس كين ومانويل لوكاتيلي في وقت سابق من إيفرتون وساسولو على الترتيب مقابل 30 مليون يورو لكل لاعب.

وسبق أن انتقل ديان كولسفسكي لصفوف توتنام الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو بعد قضاء عام ونصف معارا للديوك اللندنية.

أركاديوش ميليك يوفنتوس مارسيليا
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