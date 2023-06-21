أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لـ لافيينا

أعلن نادي لافيينا تعيين أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا للفريق خلفا للمجري جورج جاليدي الذي أقيل من تدريب الفريق.

وأنهى لافيينا موسمه في الدرجة الثانية في المركز الثاني بمجموعة الصعيد بفارق نقطة واحدة عن الجونة الذي حسم بطاقة تأهله.

وكان عبد الملك قد رحل عن قيادة فريق النجوم بعد تأهله بهم إلى دوري المحترفين من الدرجة الثالثة.

وفجّر النجوم مفاجأة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر من دور الـ 32.

ويعاون عبد الملك كل من: أحمد صلاح مدرب عام ومحمد شديد ومحمد عبد السلام مدرب وأحمد مصطفى مدرب حراس مرمى.

وقاد عبد الملك من قبل أندية بني عبيد والذي تأهل مع الفريق الموسم الماضي لدورة الترقي التي انتهت في مارس الماضي قبل التحول لتدريب النجوم.

وحصد لافيينا 68 نقطة خلال مشواره في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية.

وسينافس لافيينا الموسم المقبل في دوري المحترفين الجديد.