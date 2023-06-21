أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لـ لافيينا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 21:27

كتب : رضا السنباطي

أحمد عيد عبد الملك

أعلن نادي لافيينا تعيين أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا للفريق خلفا للمجري جورج جاليدي الذي أقيل من تدريب الفريق.

وأنهى لافيينا موسمه في الدرجة الثانية في المركز الثاني بمجموعة الصعيد بفارق نقطة واحدة عن الجونة الذي حسم بطاقة تأهله.

وكان عبد الملك قد رحل عن قيادة فريق النجوم بعد تأهله بهم إلى دوري المحترفين من الدرجة الثالثة.

أخبار متعلقة:
لافيينا يعلن إقالة مدربه الأجنبي.. واقتراب أحمد عيد من تولي المسؤولية الدرجة الثانية - خطاب من لافيينا لاتحاد الكرة لتحذير الأندية بشأن اللاعبين الموقوفين الدرجة الثانية – الجونة ولافيينا ينتصران وحسم التأهل للممتاز يتأجل لآخر 90 دقيقة الدرجة الثانية - صراع صدارة الصعيد ينحصر بين الجونة ولافيينا للتأهل لـ الدوري الممتاز

وفجّر النجوم مفاجأة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر من دور الـ 32.

ويعاون عبد الملك كل من: أحمد صلاح مدرب عام ومحمد شديد ومحمد عبد السلام مدرب وأحمد مصطفى مدرب حراس مرمى.

No description available.

وقاد عبد الملك من قبل أندية بني عبيد والذي تأهل مع الفريق الموسم الماضي لدورة الترقي التي انتهت في مارس الماضي قبل التحول لتدريب النجوم.

وحصد لافيينا 68 نقطة خلال مشواره في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية.

وسينافس لافيينا الموسم المقبل في دوري المحترفين الجديد.

أحمد عيد عبد الملك لافيينا الدرجة الثانية
نرشح لكم
عضو إدارة النصر لـ في الجول: نرفض دوري المحترفين وهذا موقفنا قبل انطلاق الموسم جمهورية شبين يطالب الاتحاد المصري بتطبيق دوري المحترفين رئيس بلدية المحلة: مشكلة اتحاد الكرة في التسريبات.. ونرفض فكرة دوري المحترفين لافيينا يعلن إقالة مدربه الأجنبي.. واقتراب أحمد عيد من تولي المسؤولية مخاطبة 50 ناد لاتحاد الكرة برفض تطبيق دوري المحترفين.. ومطالبة بجمعية عمومية مسابقات القسم الثاني لـ في الجول: تأجيل انطلاق الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين استاد الإسكندرية يستضيف الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين.. وموعد المباريات لاعب المصرية للاتصالات ينضم للفريق العالمي لـ بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لـ لافيينا 24 دقيقة | الدرجة الثانية
فايزة العماري.. قصة صعود والدة مبابي التي تلاعبت بريال مدريد وسان جيرمان 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
عضو إدارة النصر لـ في الجول: نرفض دوري المحترفين وهذا موقفنا قبل انطلاق الموسم 49 دقيقة | الدرجة الثانية
جمهورية شبين يطالب الاتحاد المصري بتطبيق دوري المحترفين 51 دقيقة | الدرجة الثانية
حسن شحاتة: كأس العالم في قطر لن يكون هناك مثله.. وميسي ورونالدو أفضل لاعبين الآن ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: نيوكاسل يقترب من ضم تونالي مقابل 70 مليون يورو ساعة | ميركاتو
رومانو: تمت.. جوندوجان إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - مشاركة ثلاثي المنتخب وفقرة إضافية لـ زيزو.. وأوسوريو يمنح راحة للثنائي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى 4 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل