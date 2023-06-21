عضو إدارة النصر لـ في الجول: نرفض دوري المحترفين وهذا موقفنا قبل انطلاق الموسم

شدد أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر على رفض ناديه فكرة تطبيق دوري المحترفين في الدرجة الثانية والذي يسعى اتحاد الكرة لتطبيقه في الموسم المقبل.

وقال الأحمر لـFilGoal.com: "قبل انطلاق الموسم عقدنا جلسة في المنصورة لأندية بحري لرفض نظام دوري المحترفين الجديد الذي طبقه اتحاد الكرة وهو مخالف للائحة النظام الأساسي".

وأضاف "في يوم 2 سبتمبر 2022 تم عمل اجتماع في مقر نادي النصر بحضور أندية القاهرة وبحري وبعض أندية الصعيد أعلنا خلاله رفض هذا النظام وفي يوم 15 سبتمر 2022 أرسلنا خطابا رسميا من نادي النصر تسلمه اتحاد الكرة نرفض فيه النظام الجديد وطلبنا عقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء القرار وهذا قبل انطلاق الموسم".

وأكمل "وتضامن معنا 21 نادي منهم بلدية المحلة ووادي دجلة وشبان قنا والمنصورة ودكرنس وكفر الشيخ والمدينة المنورة وغيرهم واجتمعنا مع اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم في مقر الاتحاد ورفضنا هذا النظام واتحاد الكرة أصر عليه وطبقه رغم رفضنا".

وأردف "موقفنا في الاعتراض على القرار قبل انطلاق الموسم وليس له علاقة بمن هبط ومن لم يهبط ولعبنا الموسم لأن الإنسحاب كان يعني شطب النتائج والهبوط للدرجة الرابعة".

وأتم تصريحاته "ما نريده هو العدالة ونظام يضمن الحفاظ على الأندية الشعبية والجماهيرية وهيعصب ومصدر كرة القدم والنظام الحالي بثلاث مجموعات في القسم الثاني يتوافق مع لائحة اتحاد الكرة ويحافظ على الأمن القومي لمصر بتواجد الصعيد ومطروح وسيناء وبحري في دوري كرة القدم لأن إبعادهم خطر كبير على الكرة والأمن القومي وتواصل المحافظات وترابطها".