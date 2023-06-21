حسن شحاتة: كأس العالم في قطر لن يكون هناك مثله.. وميسي ورونالدو أفضل لاعبين الآن

حل نجم نادي الزمالك السابق ومدرب المنتخب الوطني المصري الأشهر حسن شحاتة ضيف برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش.

وشارك حسن شحاتة معتز الدمرداش الكثير من التفاصيل عن مسيرته الكروية، بداية من نقص الإمكانات والرعاية عندما كان لاعباً، مقارنة بحجم الإمكانات والتكنولوجيا المتوفرة الآن،

ويحكي شحاتة الكثير من التفاصيل الحصرية عن علاقاته بنجوم الكرة في مصر، بداية من صداقته المستمرة مع كابتن فاروق جعفر، وأيضاً علاقاته المميزة بنجوم النادي الأهلي الكبار أمثال محمود الخطيب بالرغم من المنافسة السابقة بينهم والتي لم تمنع نشأة العلاقات الودية والصداقة، وغيرها من التصريحات نرصدها لك في السطور التالية.

وإليكم أبرز تصريحات حسن شحاتة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.