ذا أثليتك: نيوكاسل يقترب من ضم تونالي مقابل 70 مليون يورو

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - ميلان

أصبح نيوكاسل الإنجليزي أقرب للتوصل لاتفاق مع ميلان الإيطالي على ضم ساندرو تونالي مقابل 70 مليون يورو.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن الطرفين ينهيان المفاوضات ليصبح تونالي أبرز تدعيم في الصيف لكتيبة إيدي هاو.

وبحسب تقارير إيطالية فأن ميلان رفض العرض الأول والذي كان بقيمة 50 مليون يورو وطالب بزيادة القيمة المعروضة.

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وفي حال إتمام الصفقة سيكون لاعب الوسط الإيطالي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي متفوقا على الإسباني ألكسندر إيزاك.

وسيكون أيضا أغلى لاعب يرحل عن صفوف ميلان متفوقا على ريكاردو كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 67 مليون يورو.

وكشفت تقارير إلى أن عائلة اللاعب البالغ 23 عاما في لندن للتوصل للاتفاق على البنود الشخصية مع إدارة النادي الإنجليزي في ظل مشاركة تونالي في أمم أوروبا للشباب التي تبدأ اليوم الأربعاء.

وسبق أن أوضح تقرير صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أن ميلان حدد الثنائي دافيدي فراتيسي لاعب وسط ساسولو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو لتعويض رحيل تونالي.

تونالي انضم إلى ميلان في صيف 2020 وساهم في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

صاحب القميص رقم 8 خاض بقميص ميلان 130 مباراة خلال 3 مواسم سجل 7 وصنع 13 هدفا.

وخاض اللاعب بقميص الروسونيري 48 مباراة الموسم الماضي وأنهى الفريق رابعا في الدوري ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نيوكاسل لتعزيز قوته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي يعود للمسابقة لأول مرة منذ 2003.

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