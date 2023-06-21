رومانو: تمت.. جوندوجان إلى برشلونة

أتم نادي برشلونة التعاقد مع إليكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي ولاعب وسط منتخب ألمانيا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن برشلونة أتم التعاقد مع جوندوجان والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووقع جوندوجان على عقود الانضمام لبرشلونة لمدة موسمين، مع وجود خيار لتمديد موسم آخر.

وجاء توقيع برشلونة مع جوندوجان بعد وصول الموافقة على تسجيل اللاعب في قائمة الفريق الموسم المقبل.

واجتاز جوندوجان الفحص الطبي في برشلونة في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

جوندوجان البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته الكروية في نادي بوخوم الألماني، ومنه انتقل إلى نورنبرج ثم بوروسيا دورتموند ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.

ومع مانشستر سيتي حقق جوندوجان 13 لقبا بواقع 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين، وأخيرا لقب دوري أبطال أوروبا.