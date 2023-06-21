مران الزمالك - مشاركة ثلاثي المنتخب وفقرة إضافية لـ زيزو.. وأوسوريو يمنح راحة للثنائي

وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وقُسمت الفقرة التأهيلية إلى جزءين، الأول داخل الصالة الجيمانيزيوم شهدت أداء اللاعبين لمجموعة من التدريبات البدنية والاستشفائية، وكان الجزء الثاني تأهيل بالكرة بعد تقسيم لاعبي الفريق لأكثر من مجموعة.

وشارك الثلاثي أحمد فتوح وأحمد سيد " زيزو" ومحمد صبحي في التدريبات الجماعية بعد الانتظام الأمس الثلاثاء في التدريبات، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر.

ووضع المدير الفني برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للثلاثي في مران الأمس دون المشاركة في التدريبات الجماعية قبل الانخراط اليوم بشكل طبيعي وكامل في المران.

وخاض أحمد سيد "زيزو" فقرة تدريبات إضافية على هامش المران بأداء بأداء بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيمانيزيوم عقب الانتهاء من خوض المران الجماعي مع الفريق لعلاج الإرهاق قبل لقاء فاركو.

وألقى المدرب الكولومبي محاضرة فنية على اللاعبين على هامش المران.

وحرص أوسوريو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خاصة داخل الملعب، وطلب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ المطلوب بكل دقة.

عقب ذلك أدى لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على أمور خاصة بخطة اللعب تحت إشراف أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة ظهور مميز للحارس محمد نديم، والذي نجح في التصدي للعديد من الكرات.

وحرص أوسوريو منح التونسي حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" راحة من التدريبات وانفرد أوسوريو بثنائي الزمالك، ومنحهما تعليمات فنية خاصة، بجانب بعض الأدوار الخاصة بمركزيهما والتمركز داخل الملعب.

وخصص خوان كارلوس فقرة تدريبات خاصة على تنفيذ ركلات الترجيح من منطقة الجزاء وشارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني، وذلك تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.