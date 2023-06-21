الأهلي يبدأ إجراءات التعاقد لإنشاء الفرع الخامس في العلمين الجديدة
الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 19:35
كتب : FilGoal
وافق مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة محمود الخطيب على البدء في الإجراءات القانونية والإدارية للتعاقد على إنشاء الفرع الخامس للنادي.
وسيكون الفرع الخامس للأهلي في مدينة العلمين الجديدة على مساحة تبلغ 43 فدانا تم تخصيصها للنادي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبالتعاون مع شركة الأهلي للتنمية العقارية "صبور" وشركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية.
وكان الأهلي افتتح الفرع الرابع له في التجمع الخامس مطلع شهر يونيو الجاري.
ويمتلك الأهلي 4 فروع للنادي أولها في الجزيرة والثاني في مدينة نصر والثالث في مدينة الشيخ زايد، والرابع والأخير في التجمع الخامس.
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