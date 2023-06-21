كرة يد - الاتحاد المصري يعلن تعديل مواعيد القيد لأندية دوري المحترفين والمرتبط

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 19:32

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل مواعيد القيد لأندية دوري المحترفين والمرتبط لموسم 2023-2024.

وجاء تعديل المواعيد بسبب تحديد مواعيد إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو والتي تحدد لها من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الثالث من يوليو المقبل.

وجاءت مواعيد القيد كالتالي:

أخبار متعلقة:
يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية كرة يد - الزمالك: عرضان سعوديان لثنائي حراسة المرمى.. والأحمر لم يبلغنا بقراره كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري

الأهلى - الزمالك - سبورتنج - البنك الأهلى: يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

سموحة - طلائع الجيش - الشمس – هليوبوليس: يوم الأربعاء 5 يوليو 2023.

الأوليمبي - الزهور - الطيران – الجزيرة: يوم الخميس 6 يوليو 2023.

المعادى - العبور - أصحاب الجياد – الترسانة: يوم السبت 8 يوليو 2023.

May be an image of text

وسبق أن أعلن الاتحاد عدة تعديلات كالآتي:

بالإشارة إلى الخطابات المرسلة لحضراتكم بشأن رغبات المشاركة فى المسابقات المختلفة وتم تحديد مواعيد فترة هذه لوائح القيد لجميع المسابقات:

المحترفين رجال والمرتبط من ۲۰۲۳/۷/۲ وحتى ۲۰۲۳/۷/٥ ووفق التقسيم السابق إرساله بالرغبات للأندية . الممتاز رجال والمرتبط من ۲۰۲۳/۷/۹ وحتى ۲۰٢٣/٧/١٦ ووفق التقسيم السابق إرساله بالرغبات للأندية . عمومی سیدات من ۲۰۳۳/۷/۱۸ وحتى ۲۰۲۳/۷/۲٤ ووفق التقسيم السابق إرساله بالرغبات للأندية لذا يرجى التذكير والتأكيد على ضرورة إخطار اللاعب الذى لازال عقده مستمر مع النادى وفقا للبند رقم (٥) من عقود اللاعبين الذي ينص على : في حالة إذا رغب النادى فى عدم قيد اللاعب في كشف الموسم الجديد ويكون عقد هذا اللاعب مازال سارياً يجب على النادي أن يخطر اللاعب والاتحاد رسمياً بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بخطاب من النادى للاعب بحيث يوقع اللاعب على هذا الخطاب بالعلم برغبة النادى فى عدم قيده وذلك قبل موعد القيد للموسم الجديد بـ (۳۰) يوماً على الأقل وسوف يعتد باريخ إرسال النادى للاعب خطابا مسجلا بعلم الوصول (المستند يكون بإيصال هيئة البريد بتاريخ الإرسال وليس بتاريخ وصول الخطاب للاعب).

ويطبق ما يلى:

أ - إذا كان عقد اللاعب لمدة سنتين ويرغب النادى بعد إنتهاء السنة الأولى عدم قيده فى كشف الموسم الجديد للسنة المتبقية وقام النادى بإخطار اللاعب فى الفترة المحددة أى قبلها بـ (۳۰) يوما، هنا سيدفع النادى للاعب ١٥ من قيمة إجمالى ما كان سيتقاضاه بالسنة الثانية .

ب - أذا كان عقد اللاعب لمدة (۳) سنوات ولا يرغب النادى فى قيده بعد مضى السنة الأولى وأخطره النادي خلال الفترة المحددة هنا سيدفع النادى للاعب %۲۰% من قيمة السنة الثانية وإذا كان عقد اللاعب لأكثر من ذلك تطبق النسبة نفسها ٢٠.

ج - أما إذا لم يخطر النادى اللاعب قبل موعد القيد بـ (۳۰) يوماً هنا سيدفع النادى للاعب نسبة ٢٥% من قيمة السنة.

وحصد الأهلي ثنائية الدوري والكأس الموسم المنقضي في كرة اليد المصرية.

كرة يد اتحاد كرة اليد مواعيد قيد كرة اليد
نرشح لكم
يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية كرة يد - الزمالك: عرضان سعوديان لثنائي حراسة المرمى.. والأحمر لم يبلغنا بقراره كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري يد - منتخب مصر يستهل كأس العالم للشباب بالفوز على كوبا كرة يد - الكشف عن موعد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم للشباب كرة يد - فريق قداح يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.. ماجديبورج يحقق لقبه الرابع كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
ذا أثليتك: نيوكاسل يقترب من ضم تونالي مقابل 70 مليون يورو 36 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. جوندوجان إلى برشلونة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - مشاركة ثلاثي المنتخب وفقرة إضافية لـ زيزو.. وأوسوريو يمنح راحة للثنائي 46 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يبدأ إجراءات التعاقد لإنشاء الفرع الخامس في العلمين الجديدة ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الاتحاد المصري يعلن تعديل مواعيد القيد لأندية دوري المحترفين والمرتبط ساعة | كرة يد
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي ضد الاتحاد في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
رئيس بلدية المحلة: مشكلة اتحاد الكرة في التسريبات.. ونرفض فكرة دوري المحترفين ساعة | الكرة المصرية
سكاي: رافاييل بينيتيز يقترب من تدريب سيلتا فيجو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى