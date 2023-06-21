قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي ضد الاتحاد في كأس مصر

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 19:17

كتب : هاني العوضي

رمضان صبحي الأهلي - بيراميدز

يتواصل غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز بسبب الإصابة قبل مواجهة الاتحاد في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السادسة والنصف من مساء الخميس، على استاد الإسكندرية.

ويعاني رمضان من الإصابة بمزق في العضلة الضامة تعرض لها خلال لقاء الاتحاد مطلع الشهر الجاري في الدوري.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي.

الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا.

الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر بها حتى موعد المباراة.

وتفوق بيراميدز في دور الـ 32 على راية بنتيجة 2-0.

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