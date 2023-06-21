رئيس بلدية المحلة: مشكلة اتحاد الكرة في التسريبات.. ونرفض فكرة دوري المحترفين

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة

شدد مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة على رفض فكرة إقامة دوري المحترفين في الدرجة الثانية والذي يسعى اتحاد الكرة لتطبيقها في الموسم المقبل.

وقال مصطفى الشامي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "التعارض بين قانون الرياضة وقانون الاستثمار يؤخر تطبيق فكرة شركات كرة القدم في الأندية المصرية".

وأضاف "رفضنا فكرة مسابقة دوري المحترفين وأتمنى من اتحاد الكرة الابتعاد عن التلاعب بمصير الأندية".

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وأكمل "سيتم التوجه إلى مقر اتحاد الكرة لتقديم 54 طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة فكرة تطبيق دوري المحترفين".

وواصل "كلما ظل اتحاد الكرة يعمل بنفس الأسلوب ولا يعرض وجهة نظره وبدون أن يقدم لنا دراسة كاملة عن فكرة دوري المحترفين سيتم التصعيد ضده".

واستمر في تصريحاته "يجب على اتحاد الكرة أن يكشف لنا لماذا سيتم تطبيق دوري المحترفين وما هي المكاسب منه للأندية وللاتحاد".

وأوضح "اتحاد الكرة أخطرنا بفكرة دوري المحترفين ونحن كأندية أيضا اعترضنا على هذه الفكرة".

وشرح "تطبيق دوري المحترفين بدون علم ودراسة واضحة فكرة مرفوضة لأننا كجمعية عمومية أصحاب الحق ولسنا ضيوف شرف في اللعبة، وبدون ذلك ستحدث مشاكل كبيرة".

وأتم تصريحاته "مشكلة اتحاد الكرة خروج التسريبات منه بشكل مستمر وكذلك بالونات الاختبار، وهناك تسريب يقول إن النادي الذي سيشارك في دوري المحترفين سيحصل على 1.5 مليون جنيه، في ظل أن متوسط ميزانية الأندية في الدرجة الثانية من 8 إلى 14 مليون جنيه وعندما سنشارك في الدوري يجب أن نرفع الميزانية بنسبة 40%، فما هي الاستفادة من الحصول على مليون جنيه فقط".

بلدية المحلة اتحاد الكرة
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