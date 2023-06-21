سكاي: رافاييل بينيتيز يقترب من تدريب سيلتا فيجو

اقترب رافاييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لـ ريال مدريد وليفربول وتشيلسي من تولي تدريب سيلتا فيجو الإسباني في الموسم الجديد.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن بينيتيز يجري حاليا محادثات متقدمة مع سيلتا فيجو واقترب من تولي تدريب الفريق.

وأنهى سيلتا فيجو الموسم الماضي في الدوري الإسباني محتلا المركز الـ13 برصيد 43 نقطة.

بينيتيز البالغ من العمر 63 عاما له العديد من التجارب التدريبية الناجحة والطويلة بدأت منذ عام 1986.

وأبرز محطاته التدريبية مع ريال مدريد وليفربول وميلان وتشيلسي ونابولي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

وسبق وفاز بينيتيز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2005.