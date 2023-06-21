يويفا يعلن إيقاف مورينيو 4 مباريات أوروبية.. وتغريم روما ووست هام

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي (يويفا) عقوبات على ناديي روما الإيطالي ووست هام الإنجليزي وإيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما 4 مباريات.

وشهد نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي أحداث شغب من الجماهير.

وجاءت نتيجة العقوبات:

أخبار متعلقة:
تقرير: مورينيو يرفض عرضا مغريا من أهلي جدة تقرير: رئيس أهلي جدة يجتمع بـ مورينيو خلال ساعات مورينيو ينتقد حكم نهائي الدوري الأوروبي ويتحدث عن مستقبله حتى مورينيو لم يكسر هيمنتهم.. دوري إشبيلية الأوروبي

الدوري الأوروبي

  • تغريم روما 50 ألف يورو ومنع النادي من بيع التذاكر لمباراة خارج القواعد في مباراة أوروبية بسبب إلقاء الألعاب النارية والمقذوفات.
  • تغريم روما 50 ألف يورو بسبب السلوك غير اللائق للفريق.
  • إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما 4 مباريات أوروبية بسبب اللغة المسيئة تجاه حكم نهائي الدوري الأوروبي.

نهائي دوري المؤتمر

  • تغريم وست هام 50 ألف يورو ومنع الفريق من بيع التذاكر لمباراة خارج القواعد لمباراتين.
  • تغريم وست هام 8 آلاف يورو بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب.

وخسر روما من إشبيلية بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وكان أنتوني تايلور تعرض للهجوم من قبل مدرب روما جوزيه مورينيو ووصفه بأنه عار على اللعبة وذلك لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح فريقه في المباراة.

وسبق أن أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "بي جي مول" بيانا اليوم الجمعة عقب الاعتداءات التي طالت الحكم أنتوني تايلور.

وتعرض أنتوني تايلور وعائلته لبعض الاعتداءات من قبل جماهير روما الغاضبة بسبب قراراته في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

وقال البيان المنشور عبر الحساب الرسمي لـ"بي جي مول" عبر "تويتر": "نحن على علم بالفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر التحرش بأنتوني تايلور وعائلته في مطار بودابست".

وواصل البيان "نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة والمقيتة التي تعرض لها أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة لمنزله عقب التحكيم في نهائي الدوري الأوروبي".

وأتم "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لأنتوني وعائلته".

فيما تفوق وست هام على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وشهدت المباراة إصابة كريستيانو بيراجي قائد الفيولا في الرأس بسبب مقذوفات من جماهير الفريق الإنجليزي.

جوزيه مورينيو روما وست هام الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
سكاي: رافاييل بينيتيز يقترب من تدريب سيلتا فيجو كوييري ديلا سيرا: ميلان يحدد بدائل تونالي حال انتقاله لـ نيوكاسل تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد الثاني لضم ماونت ريليفو: اجتاز الفحص الطبي.. جوندوجان إلى برشلونة بنسبة 99% سكاي: الصفقة تمت.. كوليبالي إلى الهلال السعودي العودة حيث بدأ أوروبيا.. رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع دي ماريا المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا تصفيات أمم أوروبا - رونالدو يسجل في مباراته رقم 200 مع البرتغال.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز بثلاثية
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي ضد الاتحاد في كأس مصر 13 دقيقة | الدوري المصري
رئيس بلدية المحلة: مشكلة اتحاد الكرة في التسريبات.. ونرفض فكرة دوري المحترفين 18 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: رافاييل بينيتيز يقترب من تدريب سيلتا فيجو 54 دقيقة | الدوري الإسباني
يويفا يعلن إيقاف مورينيو 4 مباريات أوروبية.. وتغريم روما ووست هام ساعة | الكرة الأوروبية
كوييري ديلا سيرا: ميلان يحدد بدائل تونالي حال انتقاله لـ نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد الثاني لضم ماونت ساعة | الدوري الإنجليزي
يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية 2 ساعة | رياضات أخرى
صلاح ينافس على جائزة أجمل أهداف ليفربول في موسم بهدفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى