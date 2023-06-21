يويفا يعلن إيقاف مورينيو 4 مباريات أوروبية.. وتغريم روما ووست هام

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي (يويفا) عقوبات على ناديي روما الإيطالي ووست هام الإنجليزي وإيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما 4 مباريات.

وشهد نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي أحداث شغب من الجماهير.

وجاءت نتيجة العقوبات:

الدوري الأوروبي

تغريم روما 50 ألف يورو ومنع النادي من بيع التذاكر لمباراة خارج القواعد في مباراة أوروبية بسبب إلقاء الألعاب النارية والمقذوفات.

تغريم روما 50 ألف يورو بسبب السلوك غير اللائق للفريق.

إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما 4 مباريات أوروبية بسبب اللغة المسيئة تجاه حكم نهائي الدوري الأوروبي.

نهائي دوري المؤتمر

تغريم وست هام 50 ألف يورو ومنع الفريق من بيع التذاكر لمباراة خارج القواعد لمباراتين.

تغريم وست هام 8 آلاف يورو بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب.

وخسر روما من إشبيلية بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وكان أنتوني تايلور تعرض للهجوم من قبل مدرب روما جوزيه مورينيو ووصفه بأنه عار على اللعبة وذلك لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح فريقه في المباراة.

وسبق أن أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "بي جي مول" بيانا اليوم الجمعة عقب الاعتداءات التي طالت الحكم أنتوني تايلور.

وتعرض أنتوني تايلور وعائلته لبعض الاعتداءات من قبل جماهير روما الغاضبة بسبب قراراته في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

وقال البيان المنشور عبر الحساب الرسمي لـ"بي جي مول" عبر "تويتر": "نحن على علم بالفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر التحرش بأنتوني تايلور وعائلته في مطار بودابست".

وواصل البيان "نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة والمقيتة التي تعرض لها أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة لمنزله عقب التحكيم في نهائي الدوري الأوروبي".

وأتم "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لأنتوني وعائلته".

فيما تفوق وست هام على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وشهدت المباراة إصابة كريستيانو بيراجي قائد الفيولا في الرأس بسبب مقذوفات من جماهير الفريق الإنجليزي.