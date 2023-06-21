كوييري ديلا سيرا: ميلان يحدد بدائل تونالي حال انتقاله لـ نيوكاسل

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - ميلان

حدد ميلان الإيطالي اسمين لتعويض رحيل ساندرو تونالي المحتمل صوب نيوكاسل الإنجليزي.

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن نيوكاسل الإنجليزي قدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو إلى ميلان لضم متوسط الميدان الشاب.

وكشفت تقارير إلى أن عائلة اللاعب في لندن للتوصل للاتفاق على البنود الشخصية مع إدارة النادي الإنجليزي في ظل مشاركة تونالي في أمم أوروبا للشباب التي تبدأ اليوم الأربعاء.

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وأوضح تقرير صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أن ميلان حدد الثنائي دافيدي فراتيسي لاعب وسط ساسولو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو لتعويض رحيل تونالي.

وبحسب تقارير إيطالية فأن ميلان رفض العرض الأول وطالب بزيادة القيمة المعروضة.

تونالي انضم إلى ميلان في صيف 2020 وساهم في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وخاض اللاعب بقميص الروسونيري 48 مباراة الموسم الماضي وأنهى الفريق رابعا في الدوري ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نيوكاسل لتعزيز قوته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي يعود للمسابقة لأول مرة منذ 2003.

ساندرو تونالي نيوكاسل ميلان الدوري الإنجليزي
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