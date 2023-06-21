يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 17:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 42-34 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 21 عاما.

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 21-20

وفي الشوط الثاني عزز تفوقه بنتيجة 21-14.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الزمالك: عرضان سعوديان لثنائي حراسة المرمى.. والأحمر لم يبلغنا بقراره كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري يد - منتخب مصر يستهل كأس العالم للشباب بالفوز على كوبا

وسجل عمر الفولي 11 هدفا لمنتخب مصر كأكثر من سجل للفراعنة في اللقاء.

وحصد عمرو ماجد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وانتصر منتخب مصر في الجولة الأولى بنتيجة 45-28 على كوبا.

وبذلك حصد منتخب مصر بطاقة العبور للدور الثاني قبل لقاء اليونان في الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل في السادسة مساءً.

ويتأهل وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي المكون من أربع مجموعات تضم كل منهم أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

ويشارك منتخب مصر للمرة العشرين في تاريخه والثامنة عشر على التوالي.

وسبق وأن حصد منتخب مصر اللقب من قبل عام 1993.

وحصد شباب الفراعنة الميدالية البرونزية مرتين آخرهم في النسخة السابقة والتي أقيمت في إسبانيا.

مصر لكرة اليد منتخب مصر للشباب لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد للشباب
نرشح لكم
كرة طائرة - حمدي الصافي يعلن رحيله عن قيادة سيدات الأهلي كرة يد - الزمالك: عرضان سعوديان لثنائي حراسة المرمى.. والأحمر لم يبلغنا بقراره كرة طائرة - مصيلحي: جمهور الأهلي لا يقبل إلا المركز الأول.. والمدرب الأجنبي الأنسب اسكواش - تفوق مصري في اليوم الأول من السلسلة الختامية لأفضل ثمانية كرة سلة - الجمع بين ثلاثية الألعاب الجماعية.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بالدوري كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري
أخر الأخبار
يويفا يعلن إيقاف مورينيو 4 مباريات أوروبية.. وتغريم روما ووست هام دقيقة | الكرة الأوروبية
كوييري ديلا سيرا: ميلان يحدد بدائل تونالي حال انتقاله لـ نيوكاسل 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد الثاني لضم ماونت 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية ساعة | رياضات أخرى
صلاح ينافس على جائزة أجمل أهداف ليفربول في موسم بهدفين ساعة | الدوري الإنجليزي
الرجاء المغربي يعلن ضم لاعب صنداونز ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - حمدي الصافي يعلن رحيله عن قيادة سيدات الأهلي ساعة | كرة طائرة
السويسري شميدز يصل استعدادا لقيادة قطاع الناشئين في الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى