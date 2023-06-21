يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 42-34 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 21 عاما.

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 21-20

وفي الشوط الثاني عزز تفوقه بنتيجة 21-14.

وسجل عمر الفولي 11 هدفا لمنتخب مصر كأكثر من سجل للفراعنة في اللقاء.

وحصد عمرو ماجد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وانتصر منتخب مصر في الجولة الأولى بنتيجة 45-28 على كوبا.

وبذلك حصد منتخب مصر بطاقة العبور للدور الثاني قبل لقاء اليونان في الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل في السادسة مساءً.

ويتأهل وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي المكون من أربع مجموعات تضم كل منهم أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

ويشارك منتخب مصر للمرة العشرين في تاريخه والثامنة عشر على التوالي.

وسبق وأن حصد منتخب مصر اللقب من قبل عام 1993.

وحصد شباب الفراعنة الميدالية البرونزية مرتين آخرهم في النسخة السابقة والتي أقيمت في إسبانيا.