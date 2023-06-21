الرجاء المغربي يعلن ضم لاعب صنداونز

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

جمهور الرجاء

أعلن نادي الرجاء المغربي يوم الأربعاء ضم الجنوب إفريقي هاشم دومينجو بعد نهاية تعاقده مع ماميلودي صنداونز.

وخضع دومينجو للكشف الطبي الروتيني قبل توقيع عقود انضمامه للفريق المغربي.

وذكر النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لنرحب بلاعبنا الجديد هاشم دومينجو".

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ويلعب هاشم في مركز لاعب الوسط المهاجم.

ولم يشارك دومينجو كثيرا مع صنداونز هذا الموسم.

إذ ظهر في 17 مباراة فقط في مختلف المسابقات وكان معظمها كبديل.

وسجل لاعب الوسط الجنوب إفريقي 4 أهداف وصنع هدفين مع صنداونز هذا الموسم.

هاشم دومينجو صنداونز الرجاء
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