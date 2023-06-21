الرجاء المغربي يعلن ضم لاعب صنداونز

أعلن نادي الرجاء المغربي يوم الأربعاء ضم الجنوب إفريقي هاشم دومينجو بعد نهاية تعاقده مع ماميلودي صنداونز.

وخضع دومينجو للكشف الطبي الروتيني قبل توقيع عقود انضمامه للفريق المغربي.

وذكر النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لنرحب بلاعبنا الجديد هاشم دومينجو".

ويلعب هاشم في مركز لاعب الوسط المهاجم.

ولم يشارك دومينجو كثيرا مع صنداونز هذا الموسم.

Let’s all welcome our new attacking midfielder 𝐇𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 ✍️🦅 pic.twitter.com/p8M1FjumTc — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 21, 2023

إذ ظهر في 17 مباراة فقط في مختلف المسابقات وكان معظمها كبديل.

وسجل لاعب الوسط الجنوب إفريقي 4 أهداف وصنع هدفين مع صنداونز هذا الموسم.

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