الرجاء المغربي يعلن ضم لاعب صنداونز
الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 16:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي الرجاء المغربي يوم الأربعاء ضم الجنوب إفريقي هاشم دومينجو بعد نهاية تعاقده مع ماميلودي صنداونز.
هاشم دومينجو
النادي : الرجاء البيضاوي
وخضع دومينجو للكشف الطبي الروتيني قبل توقيع عقود انضمامه للفريق المغربي.
وذكر النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لنرحب بلاعبنا الجديد هاشم دومينجو".
ويلعب هاشم في مركز لاعب الوسط المهاجم.
ولم يشارك دومينجو كثيرا مع صنداونز هذا الموسم.
Let’s all welcome our new attacking midfielder 𝐇𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 ✍️🦅 pic.twitter.com/p8M1FjumTc— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 21, 2023
إذ ظهر في 17 مباراة فقط في مختلف المسابقات وكان معظمها كبديل.
وسجل لاعب الوسط الجنوب إفريقي 4 أهداف وصنع هدفين مع صنداونز هذا الموسم.
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