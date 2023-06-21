كرة طائرة - حمدي الصافي يعلن رحيله عن قيادة سيدات الأهلي

أعلن حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة رحيله عن قيادة الفريق.

وكشف حمدي الصافي عن رحيله من منصبه بعد تسعة مواسم تشمل الكثير من الانتصارات وقليل من الانكسار على حد وصفه.

وكان الأهلي قد حصل على بطولتي الدوري المصري وكأس السوبر، بينما خسر لقب كأس مصر.

وكتب الصافي عبر حسابه الشخصي: "شكرا فتيات الذهب، تسعة مواسم كثير من الانتصارات قليل من الانكسار، لم أقصر يوما واحدا في حقكم وحق النادي الأهلي العظيم أو حق جماهيرنا الحبيبة".

وأضاف "شكرا خالد العوضي مدير النشاط الرياضي ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب".

واختتم حديثه "في انتظار تحدي ومجد جديد إن شاء الله في المستقبل".

وكان محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الرجال قد أعلن رحيله أمس الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن حمدي الصافي يدخل دائرة المرشحين لمعاونة المدير الفني الأجنبي المرشح لقيادة رجال طائرة الأهلي حال إتمام التعاقد معه.

ولم يخسر حمدي الصافي لقب الدوري المصري مع سيدات الأهلي بينما خسر لقب الكأس مرة واحدة كانت في الموسم المنقضي.

كما حصدت سيدات الأهلي تحت قيادة حمدي الصافي لقب بطولة إفريقيا أربع مرات.