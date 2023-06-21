السويسري شميدز يصل استعدادا لقيادة قطاع الناشئين في الزمالك

وصل فريتز شميدز المدير الفني السويسري إلى القاهرة اليوم الأربعاء استعدادا لتولي مهمته الجديدة مع نادي الزمالك.

ويتولى شميدز الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بنادي الزمالك ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولي النادي خلال الساعات القليلة المقبل للحديث عن تفاصيل عمله.

وكان أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية قد أعلن أمس الثلاثاء عن وصول المدرب السويسري اليوم الأربعاء.

وكشف ميدو عن إعلان النادي عن تفاصيل مشروع تطوير قطاع الناشئين تحت قيادة المدرب السويسري يوم الخميس المقبل.

ويسعى الزمالك لتطوير قطاع الناشئين تحت قيادة المدرب السويسري شميدز.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة فاركو في ثمن نهائي كأس مصر مساء يوم الجمعة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في مسابقة الدوري المصري برصيد 53 نقطة قبل أربع جولات من الختام.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري يوم الثلاثاء المقبل ضد غزل المحلة.