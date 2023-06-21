محامي فراس شواط يكشف لـ في الجول تفاصيل الشكوى ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 16:29

كتب : حامد وجدي

فراس شواط

تقدم فراس شواط مهاجم الإسماعيلي بشكوى ضد ناديه كما قرر فسخ تعاقده بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

فراس شواط

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكشف علي عباسي محامي اللاعب عن استياء المهاجم التونسي بمخالفة بنود التعاقد وعدم حصوله على مقدم التعاقد حتى الآن.

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الحالي ونجح في المساهمة في 10 أهداف خلال 21 مباراة خاضهم في الدوري.

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وقال علي عباسي محامي اللاعب لـ FilGoal.com: "ينص التعاقد بين فراس شواط والإسماعيلي على حصول اللاعب لمقدم تعاقد بقيمة 40 ألف دولار ولم يحصل عليه حتى الآن".

وأضاف "تم وعد اللاعب بالحصول على مقدم التعاقد أكثر من مرة ولكن أبلغه يحيى الكومي رئيس النادي بانتظار البطاقة الدولية وعندما وصلت لم يحصل على المقدم أيضا".

وكشف "شواط لم يحصل سوى على 90 ألف دولار فقط من عقده مع الإسماعيلي وتم رفع شكوى لفسخ التعاقد".

وأوضح "أرسلنا إنذارا لنادي الإسماعيلي يوم 9 يونيو ويحق للاعب فسخ تعاقده والتوقيع مع أي نادي خارج مصر".

واختتم تصريحاته "تعاقد فراس شواط مع الإسماعيلي ثلاثة مواسم وسيطالب بقيمة تعاقده كاملة وسيتقدم بشكوى لإيقاف القيد في النادي".

وسجل فراس شواط سبعة أهداف وصنع 3 آخرين خلال 21 مباراة خاضهم مع الإسماعيلي في الدوري.

وشارك شواط يوم 8 يونيو الماضي في آخر مباراة خاضها الإسماعيلي في الدوري وانتهت بخسارة الدراويش بهدف دون مقابل.

صورة تعاقد شواط مع الإسماعيلي

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الإسماعيلي فراس شواط
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