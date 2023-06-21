روما يعلن صفقته الثانية هذا الصيف

أعلن نادي روما يوم الأربعاء تعاقده مع إيفان نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب انتهى تعاقده مع الفريق الألماني وكان حرا في التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

ووقع المدافع الإيفواري على عقود انضمامه بعدما عبر الكشف الطبي بنجاح.

ويرتدي نديكا القميص رقم 5 مع فريق العاصمة الإيطالية.

ووقع نديكا على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2028.

نديكا حظى باهتمام بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية ولكن قراره كان الانضمام لروما.

صاحب الـ23 عاما انضم لفرانكفورت في 2018 قادما من أوكسير الفرنسي.

وشارك نديكا مع فرانكفورت في 183 مباراة منذ انضمامه للفريق وأسهم في تتويجه بالدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

نديكا هو ثاني صفقات روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع حسام عوار لاعب ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر أيضا.