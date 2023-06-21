أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مبدئي لضم هافيرتز

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - ألمانيا

توصل أرسنال لاتفاق مبدئي مع تشيلسي من أجل ضم كاي هافيرتز، حسبما ذكرت شبكة ذا أثليتك يوم الأربعاء.

ووافق ارسنال على ضم الألماني هافيرتز مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ويعمل الناديان على الانتهاء من الرتوش الأخيرة للصفقة الوشيكة، بما في ذلك طريقة الدفع والإضافات.

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ومن المقرر أن يدفع أرسنال 62 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إسترليني إضافية حسب أداء اللاعب.

وكانت تفاصيل التعاقد الشخصية بين هافيرتز وأرسنال كُللت بالنجاح، حسب تقارير عديدة.

فيما مازال بايرن ميونيخ هادئا حيال الوضع في ظل اهتمام توماس توخيل مدرب الفريق البافاري بضم اللاعب.

أما ريال مدريد فقد خرج كليا من السباق وفقا للتقرير.

ويتبقى لهافيرتز في تعاقده مع تشيلسي عامين.

في الموسم الماضي لعب هافيرتز كمهاجم في معظم فترات الموسم، وسجل تسعة أهداف في 47 مباراة في جميع المسابقات.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من باير ليفركوزن عام 2021 في صفقة تصل قيمتها إلى 90 مليون جنيه إسترليني (113.8 مليون دولار).

وخاض هافيرتز مع تشيلسي 139 مباراة سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 15 آخرين.

كاي هافيرتز أرسنال تشيلسي
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