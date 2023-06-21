لافيينا يعلن إقالة مدربه الأجنبي.. واقتراب أحمد عيد من تولي المسؤولية
الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 15:47
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي لافيينا إقالة المجري جورج جاليدي المدير الفني للفريق بعد فقدان فرصة الصعود للدوري الممتاز.
وأنهى لافيينا موسمه في الدرجة الثانية في المركز الثاني بمجموعة الصعيد بفارق نقطة واحدة عن الجونة الذي حسم بطاقة تأهله.
وقرر نادي لافيينا إعلان مدربه الجديد في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء.
ويقترب نادي لافيينا من التعاقد مع أحمد عيد عبد الملك لقيادة الفريق بعدما توصل الطرفين لاتفاق مبدئي.
وكان عبد الملك قد رحل عن قيادة فريق النجوم بعد تأهله بهم إلى دوري المحترفين.
وفجّر النجوم مفاجأة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر.
وحصد لافيينا 68 نقطة خلال مشواره في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية.
بينما تأهل فريق الجونة إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر المجموعة بـ 69 نقطة.
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