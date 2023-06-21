خبر في الجول - جاريدو يحصل على حكم من فيفا ضد الإسماعيلي.. ومهلة قبل إيقاف القيد

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 15:39

كتب : حامد وجدي

خوان كارلوس جاريدو - الإسماعيلي - يحيى الكومي

حصل الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني على حكم ضد نادي الإسماعيلي بسبب المستحقات المتأخرة.

وتقدم جاريدو بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حصوله على مستحقات متأخرة بالإضافة إلى الشرط الجزائي في تعاقده بعد قرار إقالته.

وطالب جاريدو بالحصول على مستحقاته لدى الإسماعيلي وأقر فيفا بأحقية المدرب الإسباني.

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وأقر الاتحاد الدولي بأحقية جاريدو في الحصول على ما يقارب من 62 ألف دولار من الإسماعيلي.

إذ يحق لجاريدو الحصول على 54 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي بعد قرار إقالته.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما يقارب من 8 آلاف دولار كمستحقات متأخرة عند الإسماعيلي.

وأشار خطاب فيفا للإسماعيلي إلى دفع المبالغ المستحقة بالإضافة إلى 5% فائدة منذ ديسمبر الماضي وحتى موعد الدفع.

ومنح الاتحاد الدولي فيفا مهلة لنادي الإسماعيلي لمدة 45 يوما وحال عدم الدفع سيتم إيقاف النادي عن القيد لمدة ثلاث فترات مقبلة.

ويستمر إيقاف الإسماعيلي عن القيد لحين دفع مستحقات جاريدو المتأخرة وحال انتهت مهلة فترات القيد الثلاثة بدون دفع المستحقات المالية سيتم توقيع عقوبة جديدة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

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