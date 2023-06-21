تقرير: النصر السعودي توصل إلى اتفاق مبدئي مع مدرب برتغالي

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكان نادي النصر قد وضع كاسترو ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق، حسب تقرير جريدة ريكورد البرتغالية الأسبوع الماضي.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن إدارة النصر حددت مهلة للمدرب البرتغالي حتى بداية الأسبوع المقبل من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدم له.

ويأمل النادي السعودي في حسم ملف المدرب، قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، ويثِق مسؤولو النصر في حسم المدرب البرتغالي لقراره قبل انتهاء المهلة المحددة.

وفي حال عدم التعاقد مع كاسترو، فإن هناك عدة خيارات بديلة يمكن النظر فيها، حسب الشرق الأوسط.

ويسعى النصر للتعاقد مع مدرب جديد خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

وأوضحت التقارير أن كاسترو جذب انتباه النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوجو البرازيلي.

النصر يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

وقاد كاسترو بوتافوجو البرازيلي خلال 36 مباراة وفاز في 22 مباراة، وتعادل 6 مرات، فيما تلقى الخسارة خلال 8 مباريات.

وسبق لـ كاسترو العمل بأندية بورتو وشاختار والدحيل قبل الانتقال لتدريب بوتافوجو البرازيلي.

وينتهي تعاقد المدرب صاحب الـ 61 عاما مع بوتافوجو في شهر ديسمبر المقبل.

video:1