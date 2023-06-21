ريليفو: اجتاز الفحص الطبي.. جوندوجان إلى برشلونة بنسبة 99%

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

جوندوجان

يبدو أن إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي لن يجدد تعاقده مع فريقه الإنجليزي كما أنه لن ينتقل إلى الدوري السعودي كما ارتبط اسمه في الأيام القليلة الماضية.

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية أن اللاعب بات قريبا من تمثيل برشلونة وتصل نسبة انضمامه إلى الفريق الكتالوني لـ 99%.

وأشار التقرير إلى اجتياز جوندوجان الفحص الطبي بالفعل ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على العقد مع برشلونة اليوم الأربعاء.

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وأوضح تقرير ريليفو أن جوندوجان يخضع للفحص الطبي في ألمانيا.

وينتهي تعاقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الشهر الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وكان اسم جوندوجان قد ارتبط بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي بسبب تمسك نونو سانتو المدير الفني بالحصول على خدمات اللاعب.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأتم اتحاد جدة تعاقده بالفعل مع الثنائي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

وكشف التقرير عن طلب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من ناديه بذل جهد أكبر لتجديد تعاقد اللاعب خاصة وأنهم عرضوا تجديد التعاقد لمدة موسم مع خيار موسم إضافي.

وأوضح التقرير أن تعاقد جوندوجان مع برشلونة سيكون لمدة موسمين مع إضافة خيار موسم ثالث.

برشلونة جوندوجان اتحاد جدة مانشستر سيتي
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