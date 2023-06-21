تليجراف: يونايتد يدخل سباق التعاقد مع ديكلان رايس.. ويقدم أحد لاعبيه ضمن العرض

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

دخل مانشستر يونايتد السباق مع أرسنال على الفوز بخدمات ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد، حسب جريدة تليجراف.

وكان ديفيد سوليفان رئيس وست هام يونايتد قد أكد رحيل نجمه ديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح تقرير تليجراف أن يونايتد يجهز عرضا لوست هام يتكون من مبلغ مالي بالإضافة إلى هاري ماجواير أو سكوت ماكتوميناي.

أخبار متعلقة:
سكاي: الصفقة تمت.. كوليبالي إلى الهلال السعودي المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا العودة حيث بدأ أوروبيا.. رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع دي ماريا رومانو: النصر يتوصل لاتفاق شفهي مع زياش.. وتشيلسي لا يمانع

وأضاف التقرير أن أرسنال سيقدم عرضا جديدا بعدما رفض وست هام أول عرضين من المدفعجية.

كما أشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي أيضا يبدي اهتمامه بضم الدولي الإنجليزي.

أحدث عرض قدمه أرسنال كان بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني - 75 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 15 مليون جنيه إسترليني بناء على أداء اللاعب، لكن تم رفضه على الفور من قبل وست هام يوم الثلاثاء.

والآن يدرس يونايتد ما إذا كان سيتخذ خطوة.

وهناك اهتمام من وست هام بماكتوميناي، الذي يتواجد ضمن المعروضين للبيع، كما أن ديفيد مويس مدرب وست هام من أشد المعجبين بماجواير الذي يمكنه أيضًا مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف.

ولا يزال يرغب وست هام في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات قائده.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويهتم أكثر من فريق بضم الدولي الإنجليزي الذي تألق في صفوف المطارق.

وقال سوليفان رئيس وست هام في تصريحات لشبكة توك سبورت قبل أيام: "مواجهة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كانت المباراة الأخيرة لديكلان رايس معنا".

وأضاف "لقد وعدناه بالموافقة على رحيله، قبله معلق بخوض تجربة جديدة".

وأوضح سوليفان "لا نريد رحيله بالطبع، لقد عرضنا عليه قبل عام ونصف الحصول 200 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي لكنه رفض ذلك".

ديكلان رايس مانشستر يونايتد أرسنال مانشستر سيتي وست هام يونايتد
نرشح لكم
الهلال يعلن ضم روبن نيفيز.. ورسالة باكية إلى ولفرهامبتون خبر في الجول – مدافع اتحاد العاصمة يدخل اهتمامات الأهلي سكاي تكشف عرض سيتي المغري لـ وست هام لضم ديكلان رايس في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري محيوص تقرير: مدرب طرابزون يرفض رحيل تريزيجيه دي خيا في خطر.. مانشستر يونايتد يجتمع بوكيل أونانا في رحلة بالدراجة.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع نجم الغريم دورتموند بطلب من المدرب.. بشكتاش يطارد النني للمرة الثانية
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - الزمالك (0) (0) فاركو.. بداية اللقاء 30 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر 41 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يعلن ضم روبن نيفيز.. ورسالة باكية إلى ولفرهامبتون 51 دقيقة | السعودية
تجربة أولى خارج إسبانيا.. مارسيلينو مديرا فنيا لـ مارسيليا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك – شيكابالا والزناري وإبراهيما نداي أساسيون ضد فاركو ساعة | الكرة المصرية
استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بسبب قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد – منتخب الشباب يقلب الطاولة على اليونان ويتأهل للدور الرئيسي بـ3 انتصارات ساعة | كرة يد
في عام المئوية.. رافائيل بينيتيز يتولى تدريب سيلتا فيجو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 3 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 4 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل