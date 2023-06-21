تليجراف: يونايتد يدخل سباق التعاقد مع ديكلان رايس.. ويقدم أحد لاعبيه ضمن العرض

دخل مانشستر يونايتد السباق مع أرسنال على الفوز بخدمات ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد، حسب جريدة تليجراف.

وكان ديفيد سوليفان رئيس وست هام يونايتد قد أكد رحيل نجمه ديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح تقرير تليجراف أن يونايتد يجهز عرضا لوست هام يتكون من مبلغ مالي بالإضافة إلى هاري ماجواير أو سكوت ماكتوميناي.

وأضاف التقرير أن أرسنال سيقدم عرضا جديدا بعدما رفض وست هام أول عرضين من المدفعجية.

كما أشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي أيضا يبدي اهتمامه بضم الدولي الإنجليزي.

أحدث عرض قدمه أرسنال كان بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني - 75 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 15 مليون جنيه إسترليني بناء على أداء اللاعب، لكن تم رفضه على الفور من قبل وست هام يوم الثلاثاء.

والآن يدرس يونايتد ما إذا كان سيتخذ خطوة.

وهناك اهتمام من وست هام بماكتوميناي، الذي يتواجد ضمن المعروضين للبيع، كما أن ديفيد مويس مدرب وست هام من أشد المعجبين بماجواير الذي يمكنه أيضًا مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف.

ولا يزال يرغب وست هام في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات قائده.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويهتم أكثر من فريق بضم الدولي الإنجليزي الذي تألق في صفوف المطارق.

وقال سوليفان رئيس وست هام في تصريحات لشبكة توك سبورت قبل أيام: "مواجهة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كانت المباراة الأخيرة لديكلان رايس معنا".

وأضاف "لقد وعدناه بالموافقة على رحيله، قبله معلق بخوض تجربة جديدة".

وأوضح سوليفان "لا نريد رحيله بالطبع، لقد عرضنا عليه قبل عام ونصف الحصول 200 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي لكنه رفض ذلك".