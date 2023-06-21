سكاي: الصفقة تمت.. كوليبالي إلى الهلال السعودي

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

كشف أنجيلو مانجيانتي صحفي شبكة سكاي سبورت عن إتمام الهلال السعودي صفقة ضم كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي.

وكان كوليبالي قد انضم إلى صفوف تشيلسي قادما من نابولي في الصيف الماضي.

ويقترب كوليبالي - 32 عاما- من الرحيل عن البلوز بشكل رسمي بعد أقل من موسم قضاهم مع الفريق.

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وكشف صحفي سكاي سبورت عن إتمام الاتفاق بين الهلال السعودي وكاليدو كوليبالي.

وأشار الصحفي أن تعاقد الهلال مع كوليبالي بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات بإجمالي قيمة مالية 90 مليون يورو.

وتأتي صفقة كوليبالي من أجل تدعيم الهلال السعودي لدفاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض كوليبالي 32 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه إلى الفريق.

ونجح كوليبالي رغم مركزه كمدافع في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

وحقق كوليبالي لقب كأس أمم إفريقيا الماضية مع منتخب السنغال.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في السنغال لعامي 2017 و2018.

وحصد كوليبالي مع نادي نابولي لقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

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