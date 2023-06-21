موسم جديد من السحر الألماني.. كروس يمدد تعاقده مع ريال مدريد

ليستمر السحر الألماني مع الملكي لعام آخر.. فقد أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد لاعبه توني كروس لمدة موسم إضافي.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكر ريال مدريد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "توني كروس 2024.. القصة مستمرة".

اللاعب كان يفاضل ما بين الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي ولم يتفاوض مع أي ناد آخر، حسب التقارير.

قرار كروس كان يتوقف على أن يكون قادرا على تقديم المزيد للفريق خلال الـ 12 شهرا المقبلين.

كروس وقع لريال مدريد قبل 9 سنوات قادما من بايرن ميونيخ.

ولعب كروس صاحب الـ 33 عاما بقميص الملكي 417 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 89.

وتوج كروس بـ 20 لقبا مع ريال مدريد وحقق خلال الـ 9 سنوات جميع البطولات الممكنة.

ألقاب كروس القارية تتمثل في 4 دوري أبطال أوروبا و5 كأس العالم للأندية و4 كأس السوبر الأوروبي.

أما على الصعيد الملكي فقد حصد 3 ألقاب بالدوري الإسباني و3 السوبر الإسباني، وكأس الملك مرة.

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