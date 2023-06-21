غرابة: فيتوريا توقع تسجيل عبد المنعم هدف تتويج الأهلي.. وموقف المنتخب من المباريات الكبيرة

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن موقف جمعه رفقة روي فيتوريا المدير الفني ومحمد عبد المنعم قبل مواجهة الإياب أمام الوداد.

وتوقع فيتوريا تسجيل عبد المنعم لهدف تتويج الأهلي أمام الوداد من رأسية وهو ما حدث بعدها بالفعل.

وقال غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس: "تقابلت بالصدفة أنا وفيتوريا مع محمد عبد المنعم قبل مواجهة الإياب ضد الوداد".

وكشف غرابة "المدير الفني أبلغ عبد المنعم أنه سيسجل هدف الفوز في المغرب برأسية وكانت مفاجأة بالنسبة لي عندما حدث ذلك".

وتعادل عبد المنعم للأهلي أمام الوداد بهدف لكل منهما، ليتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضاف غرابة "يؤمن فيتوريا باللاعبين الشباب ويرى أنهم مستقبل المنتخب، ولديه أمل كبير أنه خلال 2026 و 2030 يكون هناك جيل من الشباب الحاليين يمثلون المنتخب في كأس العالم".

وتابع مدير منتخب مصر "فيتوريا لديه إيمان تام باللاعب المصري، ويرى أن جودته رائعة ويرفض ما يثار بشأن عقلية اللاعب المصري".

وبسؤاله عن دور أيمن عبد العزيز أوضح "فيتوريا يوزع المهام على كل أعضاء الجهاز الفني ولكل منهم اختصاص بما في ذلك أيمن عبد العزيز".

وأوضح "تصريح أيمن عبد العزيز بشأن أفراح لاعبي الأهلي تم تحريفه والقصد كان تواجد اللاعبين قبل يوم واحد من مواجهة غينيا سواء فاز الأهلي أو خسر كانت حالتهم ستتأثر بالتأكيد، وللعلم أيمن شخص محبوب جدا من اللاعبين في المنتخب".

وواصل غرابة "فيتوريا يرحب جدا بدوري المحترفين الذي سيقام من 20 فريقا للمنافسة على الدوري الممتاز".

وكشف مدير المنتخب "مصطفى محمد حاليا يتحدث اللغة الفرنسية، وتطور بشكل كبير جدا داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "ما أراه أنه مستقر نفسيا في الوقت الحالي وربما ذلك بسبب شراء نانت تعاقده وينعكس ذلك على أدائه مع المنتخب".

وكان نانت قد أعلن شراء عقد مصطفى محمد من جالاتاسراي ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق الفرنسي.

وأوضح غرابة "لم يرفض الجهاز الفني خوض مباريات مع منتخبات كبيرة، ولكن المعسكر الحالي كانت هناك أزمة بسبب توقيت مباراة غينيا وحددوا موعد اللقاء قبل أقل من شهر".

وكشف "كانت لدينا فرصة لمواجهة البرازيل أو كولومبيا وديا، ولكن لم نتمكن من الالتزام بعقود دون علم موعد مباراتنا الرسمية، وإن شاء الله تكون هناك مواجهة ودية قوية في توقف سبتمبر".

وشدد "نعمل على ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية وعمرهم ما يقرب من 39 إلى 40 شخص، هيثم حسن يلعب لفريق رديف فياريال وتواصلنا معه والظروف لم تسمح بتواجده وقتها".

واختتم غرابة تصريحاته "أمم إفريقيا المقبلة هي حلم اللاعبين ولديهم إصرار كبير لتحقيق اللقب هذه مرة، ننتظر قرعة تصفيات كأس العالم يوم 12 يوليو ولكن تركيزنا الأكبر خلال الفترة الحالية على أمم إفريقيا".