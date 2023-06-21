غرابة: فيتوريا توقع تسجيل عبد المنعم هدف تتويج الأهلي.. وموقف المنتخب من المباريات الكبيرة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - حازم إمام - محمد غرابة - مران منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن موقف جمعه رفقة روي فيتوريا المدير الفني ومحمد عبد المنعم قبل مواجهة الإياب أمام الوداد.

وتوقع فيتوريا تسجيل عبد المنعم لهدف تتويج الأهلي أمام الوداد من رأسية وهو ما حدث بعدها بالفعل.

وقال غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس: "تقابلت بالصدفة أنا وفيتوريا مع محمد عبد المنعم قبل مواجهة الإياب ضد الوداد".

أخبار متعلقة:
لاعب منتخب تونس: الجماهير أثبتت أننا والجزائر شعب واحد.. وما حدث من بلماضي عيب كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع الكونغو قائد منتخب مصر للساق الواحدة ينتقل إلى بطل دوري أبطال أوروبا

وكشف غرابة "المدير الفني أبلغ عبد المنعم أنه سيسجل هدف الفوز في المغرب برأسية وكانت مفاجأة بالنسبة لي عندما حدث ذلك".

وتعادل عبد المنعم للأهلي أمام الوداد بهدف لكل منهما، ليتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضاف غرابة "يؤمن فيتوريا باللاعبين الشباب ويرى أنهم مستقبل المنتخب، ولديه أمل كبير أنه خلال 2026 و 2030 يكون هناك جيل من الشباب الحاليين يمثلون المنتخب في كأس العالم".

وتابع مدير منتخب مصر "فيتوريا لديه إيمان تام باللاعب المصري، ويرى أن جودته رائعة ويرفض ما يثار بشأن عقلية اللاعب المصري".

وبسؤاله عن دور أيمن عبد العزيز أوضح "فيتوريا يوزع المهام على كل أعضاء الجهاز الفني ولكل منهم اختصاص بما في ذلك أيمن عبد العزيز".

وأوضح "تصريح أيمن عبد العزيز بشأن أفراح لاعبي الأهلي تم تحريفه والقصد كان تواجد اللاعبين قبل يوم واحد من مواجهة غينيا سواء فاز الأهلي أو خسر كانت حالتهم ستتأثر بالتأكيد، وللعلم أيمن شخص محبوب جدا من اللاعبين في المنتخب".

وواصل غرابة "فيتوريا يرحب جدا بدوري المحترفين الذي سيقام من 20 فريقا للمنافسة على الدوري الممتاز".

وكشف مدير المنتخب "مصطفى محمد حاليا يتحدث اللغة الفرنسية، وتطور بشكل كبير جدا داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "ما أراه أنه مستقر نفسيا في الوقت الحالي وربما ذلك بسبب شراء نانت تعاقده وينعكس ذلك على أدائه مع المنتخب".

وكان نانت قد أعلن شراء عقد مصطفى محمد من جالاتاسراي ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق الفرنسي.

وأوضح غرابة "لم يرفض الجهاز الفني خوض مباريات مع منتخبات كبيرة، ولكن المعسكر الحالي كانت هناك أزمة بسبب توقيت مباراة غينيا وحددوا موعد اللقاء قبل أقل من شهر".

وكشف "كانت لدينا فرصة لمواجهة البرازيل أو كولومبيا وديا، ولكن لم نتمكن من الالتزام بعقود دون علم موعد مباراتنا الرسمية، وإن شاء الله تكون هناك مواجهة ودية قوية في توقف سبتمبر".

وشدد "نعمل على ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية وعمرهم ما يقرب من 39 إلى 40 شخص، هيثم حسن يلعب لفريق رديف فياريال وتواصلنا معه والظروف لم تسمح بتواجده وقتها".

واختتم غرابة تصريحاته "أمم إفريقيا المقبلة هي حلم اللاعبين ولديهم إصرار كبير لتحقيق اللقب هذه مرة، ننتظر قرعة تصفيات كأس العالم يوم 12 يوليو ولكن تركيزنا الأكبر خلال الفترة الحالية على أمم إفريقيا".

منتخب مصر روي فيتوريا محمد غرابة
نرشح لكم
استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع الكونغو يد - منتخب مصر يستهل كأس العالم للشباب بالفوز على كوبا كوكا: لم أحصل على فرصتي كاملة مع المنتخب.. ورفضت عروضا من مصر والسعودية كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟ تشكيل إنجلترا - أرنولد يستمر في وسط الملعب بالرقم 10 أمام مقدونيا غرابة: سنخوض وديات قوية خلال الفترة المقبلة.. ولا نعلم إذا كانت عينة محمد هلال إيجابية عامر حسين: نراسل منتخبات قوية لمواجهتها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية غنام محمد: أتمنى أن أكون عند حسن ظن فيتوريا.. وسمعت فقط عن اهتمام الزمالك
أخر الأخبار
بلماضي يتحدث عن شجاره مع مدافع تونس 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
مخاطبة 50 ناد لاتحاد الكرة برفض تطبيق دوري المحترفين.. ومطالبة بجمعية عمومية 21 دقيقة | الدرجة الثانية
سكاي: الصفقة تمت.. كوليبالي إلى الهلال السعودي 48 دقيقة | ميركاتو
موسم جديد من السحر الألماني.. كروس يمدد تعاقده مع ريال مدريد 48 دقيقة | ميركاتو
غرابة: فيتوريا توقع تسجيل عبد المنعم هدف تتويج الأهلي.. وموقف المنتخب من المباريات الكبيرة ساعة | منتخب مصر
مدرب الوداد يرد على منتقدي تصريحاته عن مدى قوة الأهلي إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
تقرير: توقف المفاوضات بين لوكاكو والهلال السعودي دون اتفاق 2 ساعة | ميركاتو
لاعب منتخب تونس: الجماهير أثبتت أننا والجزائر شعب واحد.. وما حدث من بلماضي عيب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى