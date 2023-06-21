مدرب الوداد يرد على منتقدي تصريحاته عن مدى قوة الأهلي إفريقيا

رد البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب الوداد على منتقديه بشأن التصريحات التي أدلى بها عن مدى قوة الأهلي إفريقيا والتي أثارت جدلا في الشارع الكروي المغربي.

وكان مدرب الوداد قد صرح لقناة أون تايم سبورتس بأن الأهلي يمكنه الفوز ببطولة إفريقيا كل عام (التفاصيل).

وقال سفين في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "أنا مسؤول على الأجوبة التي أدلي بها وليس كيف يفهمها كل شخص".

وأضاف "لهذا يجب فصل الأمور، حواري على القناة المصرية كان شخصيا وليس كمدرب للوداد".

وأكمل "أنا لدي رغبة في البقاء مع الوداد، وأتمنى أن يجدد جميع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم، لأنهم سيشكلون مجموعة متكاملة الموسم المقبل".

وأتم "هذا ما أطمح إليه أنا والجماهير واللاعبين الذين يبدلون جهودهم".

وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا رقم 11 في تاريخه من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالتفوق على الوداد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ويرى فاندنبروك أن الأهلي هو أقوى فريق في قارة إفريقيا ويستطيع الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في كل موسم.

وقال فاندنبروك عبر قناة أون تايم سبورتس قبل يومين: "الأهلي يمكنه الفوز بدوري أبطال إفريقيا كل عام وربما هو الفريق الأفضل في إفريقيا على مدار عقود طويلة ولديه ميزاينة كبيرة ولاعبين رائعين ويجدد الفريق بشكل مستمر".

وأضاف "الفوز ببطولة إفريقيا للمرة 11 يبرهن على أن الأهلي قادر على تحقيق دوري أبطال إفريقيا كل عام".

وواصل "إذا قارنت قوة الأهلي مع فرق أخرى نجد أن صنداونز لديه فريق قوي وهما الفريقين الأقوى لكن الأهلي يتفوق بالنضج والعقلية والخبرة وصنداونز يتميز باللعب على الطريقة الحديثة ومحاولة التفوق العددي في كل أنحاء الملعب والسيطرة على المنافس".

وأكمل "بالنسبة لنا في الوداد سعداء بالوصول إلى نهائي إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، لم نكن سعداء بالخسارة ولكننا نعرف أن الفوز بالبطولة في كل عام هذا أمر صعب وانظر إلى مانشستر سيتي الذي حقق دوري أبطال أوروبا بعد محاولات كثيرة".

وأردف "لا أرى ما أفعله على أنه غرور ولكني أحاول قيادة فريقي لتحقيق الفوز في المباريات وحاولت إظهار الثقة للاعبي الوداد قبل مواجهة الأهلي".

وأوضح "من أفضل لاعبي الأهلي في الذهاب كان مروان عطية وكان يجعل المباراة سهلة على باقي اللاعبين وكذلك حسين الشحات وبيرسي تاو".

وشرح "الأهلي استطاع أن يدافع أمامنا بطريقة الدفاع المتقدم وهذا الأمر أثر على لاعبي الوداد، وفي مباراة العودة لعب الأهلي بشكل جماعي وركلة ركنية أتت لهم بالفوز".

وشدد "انظر إلى فريق الأهلي بالكامل ستجد أن محمد هاني وعلي معلول قدما عمل كبير دفاعيا وهجوميا وأيضا السولية وكهربا ومحمد شريف، ومقاعد البدلاء قوية جدا للأحمر وحتى مع التغيير لا تفقد قوة الفريق".

المدرب البلجيكي واصل تصريحاته "خسارة نهائي إفريقيا إحباط كبير للنادي وكل اللاعبين وهذا أمر منطقي لأن في هذه الحالة يكون الضغط شديد جدا على المدرب ومن المهم السيطرة على هذه المشاعر".

وأشار "لاعبو الوداد تعاملوا مع خسارة النهائي أمام الأهلي بشكل محترف جدا واستمروا في اللعب وحققنا الفوز في مباراة أخرى بعد 3 أيام في الدوري المغربي".

وأكد "مستوى الدوري المصري عالي جدا إذا نظرت إلى مستوى الدوري الإفريقية الأخرى وكذلك الدوري المغربي".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر دائما ما ينافس على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية".

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