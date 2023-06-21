تقرير: توقف المفاوضات بين لوكاكو والهلال السعودي دون اتفاق

لم ينجح نادي الهلال السعودي في إقناع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي بالانتقال للفريق هذا الصيف، حسب جريدة اليوم السعودية.

قبل أيام، اجتمع مسؤولو نادي الهلال السعودي مع لوكاكو في باريس من أجل إقناعه باللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، حسب موقع فوت ميركاتو.

وذكرت الجريدة السعودية صباح الأربعاء أن المفاوضات بين الهلال والمهاجم البلجيكي انتهت دون اتفاق بين الطرفين.

وعرضت إدارة الهلال على البالغ من العمر 30 عاما تقاضي 20 مليون دولار في الموسم، وكان المهاجم البلجيكي مهتما بالعرض لكنه يريد المزيد، وفقا للتقارير.

قبل أيام، أوضحت منصة "ريليفو" الإسبانية أن لوكاكو بات مرشحا بقوة لتدعيم صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير ان الهلال يعمل على إقناع لوكاكو بالانضمام إلى صفوفه خاصة أنه ليس في خطط البلوز للموسم المقبل.

ويسعى الهلال لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

لوكاكو خسر مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت قبل الماضي ضد مانشستر سيتي في إسطنبول.

وظهر لوكاكو مع إنتر في 37 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 14 هدفا وصنع 7.