كرة يد - الزمالك: عرضان سعوديان لثنائي حراسة المرمى.. والأحمر لم يبلغنا بقراره

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

كشف حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك عن مشكلتين أمام الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد الباري إلى وصول عرضين سعوديين لضم ثنائي حراسة مرمى فريق يد الزمالك وهما كريم هنداوي ومحمود فلفل.

وأوضح رئيس جهاز الزمالك لكرة اليد بعدم إبلاغ أحمد الأحمر، مسؤولي النادي باستمراره أو رحيله حتى الآن.

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وقال عبد الباري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اتحاد كرة اليد حدد يوم 2 يوليو لفتح باب القيد للموسم الجديد، وفريق الزمالك كله متماسك ولا يوجد من هدد بالرحيل سواء كان عقده منتهي أو مستمر".

وكشف "لدى فريق يد الزمالك مشكلتين، الأولى هي المستحقات المتأخرة والثانية هي قيد اللاعبين، واتحاد اليد خاطبنا بعدم قيد أي لاعب إلا بعد حل أزمة مستحقات اللاعبين".

وأوضح رئيس جهاز كرة اليد "اجتمعنا مع المسؤولين في الزمالك واتفقنا على جدولة مستحقات اللاعبين، وثنائي حراسة المرمى كريم هنداوي ومحمود فلفل أبلغا النادي برغبتهما في الرحيل بسبب الحصول على عروض سعودية".

وكشف عبد الباري "نادي الصفا السعودي وافق على دفع الشرط الجزائي في تعاقد كريم هنداوي وهناك موافقة مبدئية ولكن لم يتم حسم الأمر في انتظار التعاقد مع مدير فني أولا لتقييم الأمر".

وتابع "اعتذر الثنائي مجدي أبو المجد وباسم السبكي عن عدم قيادة الزمالك خلال الموسم المقبل، ونتفاوض حاليا مع مدير فني مصري كبير وسبق له قيادة الزمالك من قبل، وجمعته جلسة مع أحمد مرتضى للتفاوض لقيادة الفريق".

وأضاف رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك "ساجتمع رفقة أحمد مرتضى، مع مرتضى منصور لحل كل المشاكل التي تواجه فريق اليد من أجل تدعيم الموسم المقبل".

وواصل "هناك ثمانية لاعبين انتهت عقودهم مع الزمالك ورغبتهم الأولى هي الاستمرار، وإذا حدثت الجدولة بصورة طبيعية فهم مستمرين معنا".

واختتم حمادة عبد الباري تصريحات قائلا: "أحمد الأحمر لم يبلغنا سواء باستمراره أو رحيله، وإن شاء الله مشكلته سيتم حلها قبل يوم الأحد المقبل".

وكان الزمالك قد حصد لقبي السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية في الموسم المنقضي.

الزمالك كريم هنداوي كرة يد أحمد الأحمر فلفل
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