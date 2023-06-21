رومانو: النصر يتوصل لاتفاق شفهي مع زياش.. وتشيلسي لا يمانع

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق شفهي مع المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي لضمه هذا الصيف، حسب فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

زياش لا يشارك كثيرا مع تشيلسي وارتبط بأنباء الانتقال لفريق آخر طوال الموسم الماضي.

قبل يومين أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن فريق المفاوضين السعودي في أوروبا استدعى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير الأمور بنادي النصر، على عجل إلى لندن بعد التوصل إلى اتفاق مع زياش.

ووصل الغامدي إلى لندن بالفعل وكان من المنتظر أن يجتمع مع اللاعب ومسؤولي تشيلسي لحسم الصفقة بشكل نهائي.

لكن رومانو قال يوم الأربعاء إن النصر أقنع زياش بالفعل، وحصل على موافقة تشيلسي مع تبقي بعض الرتوش الأخيرة.

ومن المنتظر أن يوقع النجم المغربي على عقد يربطه بالنصر حتى صيف 2026، لو سارت الأمور كما خطط لها، حسب رومانو.

ويرتبط زياش صاحب الـ30 عاما مع تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وكان موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي قد ذكر قبل أيام أن النصر وصل لمراحل متقدمة في مفاوضاته مع تشيلسي لضم اللاعب المغربي.

وأوضح التقرير أن زياش منفتح على العرض السعودي.

ويتوقع تشيلسي أن تتقدم أندية سعودية بعروض لضم بيير إيمريك أوباميانج كذلك.

وانضم حكيم إلى تشيلسي قادما من أياكس في عام 2020.

وخاض زياش مع تشيلسي 107 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 13 آخرين.

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