العودة حيث بدأ أوروبيا.. رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع دي ماريا

توصل نادي بنفيكا لاتفاق مع أنخل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين لتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أنخل دي ماريا النادي : لاعب حر بنفيكا

وكان دي ماريا قد بدأ مشواره في أوروبا عبر بوابة بنفيكا في عام 2007 قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني ولمدة ثلاثة مواسم.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن مفاوضات متقدمة بين بنفيكا ودي ماريا.

وأشار رومانو إلى مفاوضات بنفيكا مع دي ماريا وصلت إلى مراحلها الأخيرة ويتبقى تفاصيل صغيرة قبل التوقيع الرسمي.

وتوقع رومانو أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعود دي ماريا إلى بنفيكا البرتغالي مجددا بعد رحيله منذ 13 عاما.

ورحل دي ماريا عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي بعد موسم قضاه مع الفريق عقب رحيله من باريس سان جيرمان.

وانضم دي ماريا البالغ من العمر 35 عاما لصفوف يوفنتوس بداية الموسم المنقضي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض دي ماريا 40 مباراة في مختلف البطولات مع يوفنتوس، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 مساعدات.

ومنذ قدومه إلى أوروبا في 2007 لعب دي ماريا مع أندية بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس على الترتيب.

وحصد دي ماريا لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر 2022 والتي أقيمت في قطر.