العودة حيث بدأ أوروبيا.. رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع دي ماريا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 11:05

كتب : FilGoal

دي ماريا يسجل ويحتفل ضد نانت

توصل نادي بنفيكا لاتفاق مع أنخل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين لتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أنخل دي ماريا

النادي : لاعب حر

بنفيكا

وكان دي ماريا قد بدأ مشواره في أوروبا عبر بوابة بنفيكا في عام 2007 قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني ولمدة ثلاثة مواسم.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن مفاوضات متقدمة بين بنفيكا ودي ماريا.

أخبار متعلقة:
ثالث أغلى لاعب في الدوري البرتغالي.. كوكتشو ينضم إلى بنفيكا رومانو: بنفيكا أتم صفقة أوركون كوكتشو القائد مستمر.. أوتاميندي باق مع بنفيكا حتى 2025 تقرير أرجنتيني: أوتاميندي لن يستمر مع بنفيكا.. وثنائي إيطاليا يهدد حلم ريفربليت

وأشار رومانو إلى مفاوضات بنفيكا مع دي ماريا وصلت إلى مراحلها الأخيرة ويتبقى تفاصيل صغيرة قبل التوقيع الرسمي.

وتوقع رومانو أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعود دي ماريا إلى بنفيكا البرتغالي مجددا بعد رحيله منذ 13 عاما.

ورحل دي ماريا عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي بعد موسم قضاه مع الفريق عقب رحيله من باريس سان جيرمان.

وانضم دي ماريا البالغ من العمر 35 عاما لصفوف يوفنتوس بداية الموسم المنقضي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض دي ماريا 40 مباراة في مختلف البطولات مع يوفنتوس، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 مساعدات.

ومنذ قدومه إلى أوروبا في 2007 لعب دي ماريا مع أندية بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس على الترتيب.

وحصد دي ماريا لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر 2022 والتي أقيمت في قطر.

بنفيكا أنخل دي ماريا
نرشح لكم
المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا تصفيات أمم أوروبا - رونالدو يسجل في مباراته رقم 200 مع البرتغال.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز بثلاثية جوارديولا: تشافي تم تضليله.. لم أهتم حتى لو انتقل كانسيلو إلى يونايتد أثليتك: زيدان إقبال يغادر مانشستر يونايتد إلى هولندا سون يرفض الانتقال للدوري السعودي: لدي المزيد لأحققه في إنجلترا جوارديولا عن مصير تشافي: أنا بطل أوروبا لأن مهاجم أهدر فرصة من 3 ياردات موندو ديبورتيفو: العودة للرقم 6.. برشلونة يسجل جافي في قائمته أثليتك: مانشستر سيتي يقدم عرضه لـ تشيلسي لضم كوفاسيتش
أخر الأخبار
تقرير: توقف المفاوضات بين لوكاكو والهلال السعودي دون اتفاق 24 دقيقة | ميركاتو
لاعب منتخب تونس: الجماهير أثبتت أننا والجزائر شعب واحد.. وما حدث من بلماضي عيب 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الزمالك: عرضان سعوديان لثنائي حراسة المرمى.. والأحمر لم يبلغنا بقراره 55 دقيقة | كرة يد
رومانو: النصر يتوصل لاتفاق شفهي مع زياش.. وتشيلسي لا يمانع ساعة | ميركاتو
العودة حيث بدأ أوروبيا.. رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع دي ماريا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - مصيلحي: جمهور الأهلي لا يقبل إلا المركز الأول.. والمدرب الأجنبي الأنسب ساعة | كرة طائرة
"لا تصدقوا الشائعات".. كانتي إلى الاتحاد 9 ساعة | السعودية
المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي