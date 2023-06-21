كرة طائرة - مصيلحي: جمهور الأهلي لا يقبل إلا المركز الأول.. والمدرب الأجنبي الأنسب

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 10:53

كتب : FilGoal

محمد مصيلحي - كرة طائرة

أعلن محمد مصيلحي المدير الفني لفريق رجال الأهلي للكرة الطائرة رحيله عن قيادة الفريق بعد ما يقرب من سبع سنوات.

وحقق فريق الأهلي في الموسم المنقضي لقبي البطولة العربية والسوبر المصري، بينما خسر الفريق لقبي الدوري وكأس مصر للموسم الثاني على التوالي.

وقال مصيلحي عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله كانت مسيرة كبيرة جدا مع النادي الأهلي وحصدت فيها 62 لقبا سواء كلاعب أو مدرب ويشهد الله أنني لم أبخل أبدا طوال مسيرتي في النادي".

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب أحمد مرتضى: ما حدث مع سيدات الطائرة نموذج للعمل.. ويتبقى لي أمرين و"أقفل اللعبة" كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية"

وأوضح "جمهور الأهلي له كل الحق في الحزن من خسارة لقبي الدوري والكأس موسمين على التوالي، النقد كان قاسي جدا وأتقبله ولكن هناك بعض التطاول على شخصي وأعتقد أنني لا أستحق ذلك".

وكشف مصيلحي "جمهور النادي الأهلي له سمات خاصة جدا وهي عدم التنازل عن المركز الأول وهذا أعلمه جيدا وأي شخص يعمل في النادي يعلم ذلك الضغط جيدا، أشكر الجماهير وأبلغهم أنني لم أقصر طوال فترة تواجدي".

وتابع مدرب الأهلي السابق "بالتأكيد أراها نهاية غير مثالية بعد خسارة الدوري موسمين متتاليين، ولكن الحمد لله على كل حال ولدي تاريخ كبير مع النادي وأتمنى التوفيق للمدير الفني المقبل مع الأهلي".

وشدد "الموسم الماضي كانت المنافسة قوية جدا والمباريات كانت متكافئة في الملعب، ولكن الموسم الحالي كانت الأفضلية للأهلي وحققنا الانتصار 5 مباريات متتالية على الزمالك وحصدنا لقب السوبر ولكن اهتزت ثقة اللاعبين خلال المباراة الأولى في نهائيات الدوري بعدما كان هناك نوعا من الاطمئنان للفوز".

وأوضح "إدارة الأهلي جمدت 2 من لاعبي الفريق قبل نهائيات الكأس وهم ثنائي مهم جدا، وكانت ظروف غير طيبة".

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت تجميد الثنائي أحمد سعيد ومحمد عادل (دولا) قبل نهائيات كأس مصر.

وبسؤاله عن الخسارة بسبب معدل الأعمار كشف مصيلحي "معدل أعمار لاعبي الأهلي أقل بكثير جدا من نظيره في الزمالك، الجميع ينظر لأحمد صلاح وعبد الله عبد السلام فقط ولكن نحن في جميع المراكز أقل من 30 عاما".

أما عن المحترفين فقال: "بالفعل طلبت التعاقد مع يوسفاني هيرنانديز في الموسم المنقضي ولكن تعثرت المفاوضات".

وواصل "اجتماعي مع محمود الخطيب رئيس النادي عقب خسارة الدوري كان حزينا جدا بسبب ذلك الأمر وكان لديه كل الحق".

وبالحديث عن قرار الرحيل كشف مصيلحي "تلقيت خبر رحيلي عن الأهلي يوم الثلاثاء، وكنت أجهز نفسي للرحيل حتى وإن فزت بالبطولات الخمسة في الموسم المنقضي".

وشدد "إدارة الأهلي تعاملت معي بمنتهى الرقي، وكتبت تقريرا كاملا عن الفريق وما يحتاجه من دعم بما في ذلك لاعبين أجانب مرشحين، وإن شاء الله يستعيد الفريق ألقابه الفترة المقبلة".

وأضاف المدرب السابق "أعتقد أن الأنسب لفريق الأهلي حاليا هو مدير فني أجنبي، لأنه لن يكون هناك عاطفة والتي تمكنت مني في بعض الأحيان".

وواصل "اللاعبون قدموا ما عليهم وحاولوا قدر الإمكان ولكن بالفعل هناك منهم من خذلني بعض الشيء".

وقال محمد مصيلحي: "الزمالك فريق كبير وستبقى المنافسة بينه وبين الأهلي خلال المواسم المقبلة وهذا أمر طبيعي".

أما عن خطوته المقبلة فاختتم مصيلحي تصريحاته "لدي عرض من فريق مصري وبعض العروض الخليجية، ولكن الأقرب بالنسبة لي هو الموافقة على العرض المصري".

كرة طائرة الأهلي محمد مصيلحي
نرشح لكم
كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية" خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة كرة طائرة - اعتزال نهلة سامح القائدة التاريخية لفريق سيدات الأهلي كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك: عرضان سعوديان لثنائي حراسة المرمى.. والأحمر لم يبلغنا بقراره 2 دقيقة | كرة يد
رومانو: النصر يتوصل لاتفاق شفهي مع زياش.. وتشيلسي لا يمانع 22 دقيقة | ميركاتو
العودة حيث بدأ أوروبيا.. رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع دي ماريا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - مصيلحي: جمهور الأهلي لا يقبل إلا المركز الأول.. والمدرب الأجنبي الأنسب 42 دقيقة | كرة طائرة
"لا تصدقوا الشائعات".. كانتي إلى الاتحاد 9 ساعة | السعودية
المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - تفوق مصري في اليوم الأول من السلسلة الختامية لأفضل ثمانية 10 ساعة | رياضات أخرى
الشناوي: كنت أريد مواجهة صنداونز.. وطلبت مرة الرحيل من الأهلي وحقيقة أزمة الحضري 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي