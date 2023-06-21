كرة طائرة - مصيلحي: جمهور الأهلي لا يقبل إلا المركز الأول.. والمدرب الأجنبي الأنسب

أعلن محمد مصيلحي المدير الفني لفريق رجال الأهلي للكرة الطائرة رحيله عن قيادة الفريق بعد ما يقرب من سبع سنوات.

وحقق فريق الأهلي في الموسم المنقضي لقبي البطولة العربية والسوبر المصري، بينما خسر الفريق لقبي الدوري وكأس مصر للموسم الثاني على التوالي.

وقال مصيلحي عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله كانت مسيرة كبيرة جدا مع النادي الأهلي وحصدت فيها 62 لقبا سواء كلاعب أو مدرب ويشهد الله أنني لم أبخل أبدا طوال مسيرتي في النادي".

وأوضح "جمهور الأهلي له كل الحق في الحزن من خسارة لقبي الدوري والكأس موسمين على التوالي، النقد كان قاسي جدا وأتقبله ولكن هناك بعض التطاول على شخصي وأعتقد أنني لا أستحق ذلك".

وكشف مصيلحي "جمهور النادي الأهلي له سمات خاصة جدا وهي عدم التنازل عن المركز الأول وهذا أعلمه جيدا وأي شخص يعمل في النادي يعلم ذلك الضغط جيدا، أشكر الجماهير وأبلغهم أنني لم أقصر طوال فترة تواجدي".

وتابع مدرب الأهلي السابق "بالتأكيد أراها نهاية غير مثالية بعد خسارة الدوري موسمين متتاليين، ولكن الحمد لله على كل حال ولدي تاريخ كبير مع النادي وأتمنى التوفيق للمدير الفني المقبل مع الأهلي".

وشدد "الموسم الماضي كانت المنافسة قوية جدا والمباريات كانت متكافئة في الملعب، ولكن الموسم الحالي كانت الأفضلية للأهلي وحققنا الانتصار 5 مباريات متتالية على الزمالك وحصدنا لقب السوبر ولكن اهتزت ثقة اللاعبين خلال المباراة الأولى في نهائيات الدوري بعدما كان هناك نوعا من الاطمئنان للفوز".

وأوضح "إدارة الأهلي جمدت 2 من لاعبي الفريق قبل نهائيات الكأس وهم ثنائي مهم جدا، وكانت ظروف غير طيبة".

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت تجميد الثنائي أحمد سعيد ومحمد عادل (دولا) قبل نهائيات كأس مصر.

وبسؤاله عن الخسارة بسبب معدل الأعمار كشف مصيلحي "معدل أعمار لاعبي الأهلي أقل بكثير جدا من نظيره في الزمالك، الجميع ينظر لأحمد صلاح وعبد الله عبد السلام فقط ولكن نحن في جميع المراكز أقل من 30 عاما".

أما عن المحترفين فقال: "بالفعل طلبت التعاقد مع يوسفاني هيرنانديز في الموسم المنقضي ولكن تعثرت المفاوضات".

وواصل "اجتماعي مع محمود الخطيب رئيس النادي عقب خسارة الدوري كان حزينا جدا بسبب ذلك الأمر وكان لديه كل الحق".

وبالحديث عن قرار الرحيل كشف مصيلحي "تلقيت خبر رحيلي عن الأهلي يوم الثلاثاء، وكنت أجهز نفسي للرحيل حتى وإن فزت بالبطولات الخمسة في الموسم المنقضي".

وشدد "إدارة الأهلي تعاملت معي بمنتهى الرقي، وكتبت تقريرا كاملا عن الفريق وما يحتاجه من دعم بما في ذلك لاعبين أجانب مرشحين، وإن شاء الله يستعيد الفريق ألقابه الفترة المقبلة".

وأضاف المدرب السابق "أعتقد أن الأنسب لفريق الأهلي حاليا هو مدير فني أجنبي، لأنه لن يكون هناك عاطفة والتي تمكنت مني في بعض الأحيان".

وواصل "اللاعبون قدموا ما عليهم وحاولوا قدر الإمكان ولكن بالفعل هناك منهم من خذلني بعض الشيء".

وقال محمد مصيلحي: "الزمالك فريق كبير وستبقى المنافسة بينه وبين الأهلي خلال المواسم المقبلة وهذا أمر طبيعي".

أما عن خطوته المقبلة فاختتم مصيلحي تصريحاته "لدي عرض من فريق مصري وبعض العروض الخليجية، ولكن الأقرب بالنسبة لي هو الموافقة على العرض المصري".