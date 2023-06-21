"لا تصدقوا الشائعات".. كانتي إلى الاتحاد

أعلن اتحاد جدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ضمه نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي رسميا.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن التعاقد مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا سيكون لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد فيديو لكانتي وهو يُكذب فيه الأنباء التي انتشرت حول الصفقة في الأيام الماضية بطلب الاتحاد خضوع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من عدم وجود إصابة مزمنة لديه بعد فشله في اجتياز الكشف الأولي.

وقال كانتي: "مهلا، هل صدقك ذلك؟".

وأضاف "توقف، لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن".

وبعدها نشر الاتحاد فيديو للاعبه الجديد كريم بنزيمة الذي وجه فيه رسالة إلى كانتي وقال: "أهلا نجولو، ذات يوم أخبرتك أنك أفضل لاعب بوكس تو بوكس في العالم، والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية".

وأتم "أراك في جدة".

ورد كانتي "شكرا كريم سعيد برؤيتك مجددا، شكرا على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب في العالم، وأنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في ملعب الجوهرة، أراك قريبا".

أفضل اللاعبين في أفضل نادي 💎 #WelcomeBox2Box pic.twitter.com/joAB9ShgO5 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 20, 2023

وأصبح كانتي ثاني صفقات الاتحاد بعد ضم بنزيمة قبل عدة أسابيع.