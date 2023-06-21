المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

هانز فليك - ألمانيا

ازدادت متاعب منتخب ألمانيا قبل عام على استضافته لمنافسات يورو 2024 فقد خسر مجددا وتلك المرة أمام كولومبيا.

واستضاف منتخب ألمانيا منافسه كولومبيا في ملعب فيلتينس آرينا في مباراة ودية وهُزم بهدفين دون رد.

افتتح لويس دياز أهداف المباراة لكولومبيا في الدقيقة 54.

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وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ومنذ توديع كأس العالم 2022 من دور المجموعات بالفوز على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين، لم يفز منتخب ألمانيا سوى مرة وحيدة في آخر خمس مباريات.

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مشجع يطالب برحيل هانز فليك عن قيادة ألمانيا

الانتصار الأخيرة يعود للفوز على بيرو بهدفين دون رد في شهر مارس الماضي.

وبعدها خاض منتخب ألمانيا أربع مباريات تعادل مرة مع أوكرانيا وهُزم أمام بلجيكا وبولندا وكولومبيا.

وازدادت متاعب هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا بتلك الهزيمة في ظل الانتقادات الكبيرة التي تطوله.

وتشير بعض التقارير لاحتمالية تفكير الاتحاد الألماني في إقالته قبل عام على استضافة يورو.

ألمانيا فليك كولومبيا
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