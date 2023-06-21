اسكواش - تفوق مصري في اليوم الأول من السلسلة الختامية لأفضل ثمانية

اختتمت منافسات أول أيام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

وشهد اليوم الأول تفوق مصري في المباريات، مقابل خسارة وحيدة كانت لمازن هشام أمام البيروفي دييجو إلياس.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري على ملاعب سوديك في التجمع.

وشهدت البطولة انسحاب مروان الشوربجي بسبب الإصابة ويشارك طارق مؤمن بدلا منه.

وجاءت نتائج اليوم كالآتي:

فوز نوران جوهر على البلجيكية نيلي جيليس 2-0

خسارة مازن هشام أمام البيروفي دييجو إلياس 0-2

فوز هانيا الحمامي على أوليفيا فليتشر 2-0

انتصار مصطفى عسل على الفرنسي فيكتور كروين 2-0

تغلب نور الشربيني على نور الطيب 2-1

فوز علي فرج أمام النيوزلاندي بول كول 2-1

وتقام البطولة بنظام المجموعتين في كل منافسة من الرجال والسيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

وحال انتهى اللقاء بنتيجة 2-0 يحصد الفائز على 4 نقاط والخسارة بلا رصيد من النقاط.

أما إذا انتهت النتيجة بـ 2-1 يحصد الفائز على 3 نقاط والخاسر على نقطة واحدة.