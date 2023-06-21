الشناوي: كنت أريد مواجهة صنداونز.. وطلبت مرة الرحيل من الأهلي وحقيقة أزمة الحضري

قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إنه كان يرغب في مواجهة ماميلودي صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا وليس الوداد.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث الشناوي لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "قبل كأس العالم 2018 بـ8 أشهر لم أكن ألعب بشكل أساسي كنت أقول وقتها لطارق سليمان إنني أريد اللعب في كأس العالم وكان يستغرب ذلك في ظل عدم مشاركتي مع الأهلي حتى".

وكشف "طلبت الرحيل من الأهلي لرغبتي في اللعب في كأس العالم وكان شريف إكرامي يلعب جيدا آنذاك في الأهلي ورفض الأهلي رحيلي ولم تحدث مشكلة، هدفي في الرحيل فقط كان الحصول على فرصة اللعب للتواجد في كأس العالم".

وأكمل "في معسكر كأس العالم قبل لقاء البرتغال واليونان اعتقدت أنني سأشارك لشوط ضد اليونان وفوجئت بأحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب يخبرني باللعب ضد البرتغال".

وأردف "وحضرت نفسي جيدا وهذه كانت سبب الحكم هل سألعب كأس العالم أم لا، هذه المباراة كانت الأهم لي حتى من لقاء أوروجواي، مباراة كانت نقطة تحول في مسيرتي".

وعن حقيقة وجود أزمة بينه وبين عصام الحضري حينما أصبح الأخير مدربا لحراس مرمى المنتخب قال: "علاقتي بعصام الحضري لم تتوتر بعدما أصبح مدربا لحراس المرمى في المنتخب هو بمثابة شقيقي الأكبر، لقد تدربت معه في الأهلي وعلاقتي به جيدة جدا حتى اليوم ولا أحب الرد على الشائعات وتعلمت منه الكثير مثل الإصرار في التدرب وهو تاريخ كبير".

وبسؤاله عن أزمته مع كهربا في مران الأهلي قال: "حينما انضم كهربا للأهلي حدث "شدة" بيني وبينه وتمت معاقبته والأمر انتهى، أي ناد في العالم به مشاكل وأنا أحب كهربا كثيرا، البعض يحب تضخيم الأمور".

وأشاد الشناوي بياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية وقال: "ياسين بونو قدم مستوى جيد جدا في الفترة الأخيرة هو من الحراس الكبيرة في إفريقيا وأوروبا، لا توجد علاقة شخصية بيننا ولكنني حينما أراه ونتحدث سويا هو شخص رائع وحارس مميز".

وعن حارسه المفضل في العالم كشف "رقم واحد بالنسبة لي في حراسة المرمى هو مانويل نوير وأصبحنا نتراسل بعدما التقينا في كأس العالم للأندية في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ".

وعن الهزيمة بخماسية ضد صنداونز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قال: "مباراة صنداونز في بدايتها كنا نسير جيدا، وكنا نعترض على اللعب 3 عصرا بسبب درجة الحرارة ونقص الأكسجين ففي مصر نكون في الشتاء وهم في جنوب إفريقيا في الصيف ويتسبب كل ذلك في إجهاد كبير علينا".

وأكمل "الهزيمة بخماسية نتيجة كبيرة على الأهلي وبعد المباراة شعرنا بالضيق وفي اليوم التالي كولر صافح كل اللاعبين وأنا كذلك وتحدثنا على ضرورة نسيان ما حدث وأن نفكر في لقاء القطن طالما هناك فرصة متاحة للتأهل".

وشدد حارس مرمى الأهلي "المباراة كانت نقطة تحول لأننا كنا نسير جيدا ولكنها تسببت في استفاقة كبيرة لنا والدليل الفوز على القطن في الكاميرون برباعية".

وبسؤاله هل كان يفضل اللعب ضد الوداد أم صنداونز في النهائي رد "كشناوي كنت أريد صنداونز، بالنسبة لي كنت أريد مواجهتهم مجددا، الوداد أو صنداونز أي منهم كانت مباراة ستكون رد اعتبار".

وشدد "أحترم نادي الوداد وجماهيره ولاعبيه والبعض شعر بالضيق من تصريحي بالحصول على رد اعتبار والفوز بالبطولة في ملعبهم، كنت أعني الظروف التي حدثت خارج الملعب الموسم الماضي ولم أكن أتحدث عن النادي المغربي نفسه".

وعن أصعب لاعب واجهه قال: "لعبت ضد لاعبين كبار مثل رونالدو وسواريز وكافاني، لكن الحمد لله لم ألعب ضد ميسي".

وبسؤاله عن حقيقة وجود طلبات خاصة للتواجد في المنتخب بسبب رقم القميص رد "لم يحدث أبدا أنا لاعب ليس لي مطالب أولا ولم أتسبب في مشكلة أبدا بسبب الرقم، هناك نظام للمنتخب لاعب أقدم مني عاد للمنتخب وحصل على القميص رقم 1، لم يكن لدي رد فعل".

وعن كيف يصنف نفسه ضمن أفضل الحراس في تاريخ مصر أجاب "لن أستطيع لأنني مازالت ألعب، أترك هذا الأمر للجمهور لتحديده، أنا مازالت أتعرض للتقييم لأنني مستمر في الملعب، أمامي الكثير لأقارن بأساطير الحراس المصريين".

وعن مباراة لا ينساها قال: "مصر وأوروجواي كأس العالم 2018".

وعن أصعب بطولة توج بها أجاب "التاسعة في دوري أبطال إفريقيا، شخص ما يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة قال لي لم أكن أعرف كيف أسير في الشارع لو لم نفز بها كنت سأتمنى الموت لو لم نتوج بها، هذه أغلى بطولة للجماهير وللاعبين والإدارة".

أما عن أفضل قرار في مسيرته قال: "العودة للأهلي، أما قرار ندمت عليه؟ لم أندم بصراحة اعتدت عدم الندم".

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