كرة سلة - الجمع بين ثلاثية الألعاب الجماعية.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بالدوري

توج برشلونة بلقب دوري رجال كرة السلة الإسباني بعد التغلب على ريال مدريد بنتيجة 3-0 في سلسلة النهائي.

وهزم برشلونة فريق ريال مدريد في عقر داره بنتيجة 93-82 في مباراة مثيرة.

وحسم الفريق الكتالوني المباراة في الربع الأخير والذي تفوق فيه بفارق 10 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

وبذلك يكون برشلونة قد جمع بين ثلاثية ألقاب الدوري في الألعاب الجماعية بعد التتويج بدوري اليد وكرة القدم.

وشهد اللقاء الثالث تألق يان فيسيلي لاعب برشلونة الذي نجح في تسجيل 19 نقطة وهو نفس عدد النقاط التي سجلها والتر تافاريز لاعب ريال مدريد.

وتفوق برشلونة على ريال مدريد بثلاث مباريات دون مقابل في سلسلة النهائي.

وتغلب برشلونة في أول مباراتين على ملعبه بنتيجة 97-88 و86-85.

ورفع برشلونة رصيد ألقابه في الدوري الإسباني إلى 20 بطولة.

وكانت آخر ألقاب الفريق الكتالوني بالدوري في 2021 متفوقا على ريال مدردي أيضا.

وحقق ريال مدريد هذا الموسم لقب دوري أبطال أوروبا وكان قد أقصى برشلونة من نصف النهائي.