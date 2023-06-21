في ظهور الضاوي.. تعادل بين تونس والجزائر وديا
الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 00:34
كتب : FilGoal
تعادل منتخب تونس وديا مع مضيفه الجزائر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بملعب مصطفى تشاكر في عنابة بالجزائر.
محمد الضاوي
النادي : الأهلي
ولعب منتخب الجزائر المباراة باللاعبين الأساسيين بعدما ضمن التأهل رسميا لكأس الأمم الإفريقية في الفوز على أوغندا في المباراة السابقة.
تقدم منتخب تونس في الدقيقة 14 عن طريق المدافع منتصر الطالبي.
قبل أن يتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة مشاركة محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي مع منتخب بلاده تونس.
ودخل الضاوي المباراة في الدقيقة 93 بدلا من محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي.
وسبق لمنتخبي تونس والجزائر التأهل لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
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