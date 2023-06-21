مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنرسل إلى فيفا ما يثبت أن احتفال أفشة كان تحية لـ والده

يستعد النادي الأهلي لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للرد على الاستفسار الذي وصله بشأن احتفال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "سنرسل لـ فيفا ما يثبت أن احتفال أفشة كان مجرد تحية لوالده بالمدرجات ولا يقصد به إشارة النازية".

وأضاف "خاصة أن اللاعب لا ينتمي لأي فكر أو تيار سياسي وليس له سوابق في هذا الصدد، وهذا ما ننسق مع اتحاد الكرة المصري لدعمنا فيه".

وكان الاتحاد الدولي خاطب اتحاد كرة القدم ليستفسر عن احتفال أفشة وبدوره أحال اتحاد الكرة الخطاب إلى الأهلي.

وقال عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم في وقت سابق: "وصل لنا استفسار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن احتفال أفشة بهدفه أمام طلائع الجيش والأهلي لم يرد عليه حتى الآن والرد سيرسله لنا لنخاطب فيفا وإذا طلب منا أي توضيح سنفعل ذلك".

وسجل أفشة هدفا في شباك طلائع الجيش في الدوري وأرسل تحية إلى والده المتواجد في مدرجات استاد الكلية الحربية.

الأهلي في الوقت الحالي يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة في الدوري المصري.