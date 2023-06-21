كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي

تعرض أحمد حسام لاعب منتخب مصر للشباب ونادي هيليوبوليس لكرة اليد بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت إصابة حسام خلال مواجهة منتخب مصر لنظيره كوبا في افتتاح منافسات بطولة العالم للشباب في نسختها الـ 24.

وكشف محمد الألفي المشرف على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين عبر المركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد، عن خضوع أحمد حسام لآشعه بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة.

وأسفرت الآشعة عن إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

واستدعى منتخب الشباب، اللاعب محمد عماد شعبان (أوكا) مواليد 2004 ليكون متواجد بصفوف منتخب الشباب.

وتغلب منتخب مصر على كوبا بنتيجة 45-28 في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للشباب.

وتستضيف دولتا ألمانيا واليونان منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 19 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات اليونان وكوبا والسعودية.

ويتأهل وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي المكون من أربع مجموعات تضم كل منهم أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتقام مباريات مصر في الأيام التالية:

الأربعاء 21 يونيو (مصر × السعودية) الساعة 3:30 عصرا

الجمعة 23 يونيو (مصر × اليونان) الساعة 6 مساء

ويشارك منتخب مصر للمرة العشرين في تاريخه والثامنة عشر على التوالي.

وسبق وأن حصد منتخب مصر اللقب من قبل عام 1993.

وحصد شباب الفراعنة الميدالية البرونزية مرتين آخرهم في النسخة السابقة والتي أقيمت في إسبانيا.