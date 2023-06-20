تصفيات أمم أوروبا - رونالدو يسجل في مباراته رقم 200 مع البرتغال.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز بثلاثية

قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال للفوز على أيسلندا بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

وسجل كريستيانو هدف فوز البرتغال في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ووصل منتخب البرتغال إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد منتخب أيسلندا عند النقطة 3 في المركز الخامس وقبل الأخير.

وجاء هدف رونالدو خلال المباراة رقم 200 له مع منتخب البرتغال.

video:1

في مباراة أخرى حقق منتخب بلجيكا الفوز على إستونيا بثلاثية دون رد.

وجاءت الأهداف عن طريق جون باكايوكو هدف، وروميلو لوكاكو هدفين.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني بالمجموعة خلف النمسا المتصدر بـ10 نقاط، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع وقبل الأخير بالتساوي مع أذربيجان.

ونقل إيرلينج هالاند تألقه مع مانشستر سيتي إلى مباريات منتخب بلاده النرويج، وسجل هدفين في الفوز على قبرص بثلاثية مقابل هدف.

ويعد هذا الانتصار الأول لمنتخب النرويج في المجموعة ليرتفع رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث، واستمر منتخب قبرص في المركز الأخير دون نقاط.