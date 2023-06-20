كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

محمد مصيلحي - طائرة

أعلن محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الأهلي رحيله عن قيادة الفريق بعد مهمة تدريبية استمرت لما يقرب منذ خمس سنوات.

وحصد الأهلي هذا الموسم لقبي كأس السوبر المصري والبطولة العربية للأندية.

بينما خسر الأهلي لقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي.

أخبار متعلقة:
رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب أحمد مرتضى: ما حدث مع سيدات الطائرة نموذج للعمل.. ويتبقى لي أمرين و"أقفل اللعبة" كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية" خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة

وكشف محمد مصيلحي عبر حسابه الشخصي: "انتهت رحلة طويلة جدا امتدت إلى 37 عاما متتاليا دون انقطاع عن أعظم نادي في الكون".

وتابع "رحلة كانت عامرة بالإنجازات والبطولات وانتهت هذه الرحلة بـ 62 لقبا، وهنا لنا وقفة إن شاء الله".

وأضاف مصيلحي "حصدت 62 بطولة دوري وكأس وإفريقيا وعربية وثلاث مشاركات في كأس العالم للأندية".

وواصل مصيلحي "انتهت رحلة اللاعب والمدرب والمدير الفني لفريق كبير وعظيم، شكرا للجميع طوال هذه الأعوام".

واختتم تصريحاته "تحياتي وتقديري لجمهور عظيم دائما ما يقف وراء النادي الأهلي، جمهور له سمات وطباع خاصة جدا وهي لا شيء غير المركز الأول.. (الأهلي وبس)".

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي يدرس عددا من السير الذاتية للاستقرار على المدير الفني الجديد.

ويميل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لاختيار مدير فني أجنبي على أن يعاونه حمدي الصافي المدير الفني لفريق السيدات بالنادي.

كرة طائرة الأهلي محمد مصيلحي مدير فني
نرشح لكم
رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية" خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة كرة طائرة - اعتزال نهلة سامح القائدة التاريخية لفريق سيدات الأهلي كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم طائرة - الإيطالي فلافيو جولينيلي مدربا لـ منتخب مصر
أخر الأخبار
الفوز الإفريقي الثالث على التوالي ضد السامبا.. السنغال تهزم البرازيل برباعية وديا دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي 12 دقيقة | كرة يد
تصفيات أمم أوروبا - رونالدو يسجل في مباراته رقم 200 مع البرتغال.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز بثلاثية 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي 30 دقيقة | كرة طائرة
الزمالك يكشف موعد وصول المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين 39 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - لحل أزمة الحجز على الأرصدة.. بروتوكول تعاون بين الزمالك واتحاد الكرة 50 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل كوادو دواه يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب 59 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا تشعل حسابات المجموعة التاسعة بثلاثية في السودان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي