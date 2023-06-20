الزمالك يكشف موعد وصول المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين

كشف أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك عن موعد وصول المدير الفني الأجنبي لقيادة قطاع الناشئين.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "غدا بإذن الله سيصل المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين".

وكشف "السويسري شميدز صاحب السيرة الذاتية القوية سيقود قطاع الناشئين ويصل مصر غدا الأربعاء".

واختتم ميدو حديثه "سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير قطاع الناشئين تحت قيادته يوم الخميس المقبل بنادي الزمالك".

ويسعى الزمالك لتطوير قطاع الناشئين تحت قيادة المدرب السويسري شميدز.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة فاركو في ثمن نهائي كأس مصر مساء يوم الجمعة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في مسابقة الدوري المصري برصيد 53 نقطة قبل أربع جولات من الختام.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري يوم الثلاثاء المقبل ضد غزل المحلة.