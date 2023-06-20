خبر في الجول - لحل أزمة الحجز على الأرصدة.. بروتوكول تعاون بين الزمالك واتحاد الكرة

توصل نادي الزمالك لبروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حل أزمة الأرصدة المحجوز عليها.

وعلم FilGoal.com أن البروتوكول ينقسم إلى جزئين من أجل انتهاء أزمة أموال النادي المحجوز عليها.

وجاء بروتوكول التعاون بين الزمالك واتحاد الكرة كالآتي:

- حصول الاتحاد المصري على 60 مليون جنيه هم قيمة مديونياته لدى الزمالك بواقع 15 مليون جنيه كل فترة انتقالات بالإضافة إلى قيمة تسجيل الصفقات الجديدة.

- تحويل أموال النادي على حساب خاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويكون النادي حر في استخدامها.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينتظر خلال الفترة الحالية تحويل 700 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الزمالك الحصول على انفراجة مالية في الوقت الحالي لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات ثمن نهائي كأس مصر أمام فاركو يوم الجمعة المقبل.